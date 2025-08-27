Ucraina, Cremlino: “No a truppe Ue a Kiev. Vertice Putin-Zelensky? Va preparato bene”

Condividi questo articolo?

Peskov precisa che per ora “non è stata fissata alcuna data per i colloqui”. Il presidente ucraino, intanto, denuncia che, dopo i raid russi, “100mila famiglie sono rimaste senza elettricità”

Il Cremlino ha dichiarato di essere contrario alla presenza di truppe europee in Ucraina, affermando che il desiderio della Russia di impedire ai Paesi della Nato di avere una presenza militare in Ucraina è stato uno dei motivi iniziali del conflitto, lanciato a febbraio 2022.

“Consideriamo negativamente tali discussioni”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, quando gli è stato chiesto il punto di vista di Mosca su una possibile forza di peace-keeping europea come parte di un eventuale accordo per porre fine al conflitto tra Mosca e Kiev. “Qualsiasi contatto di alto o altissimo livello deve essere ben preparato per essere efficace” dice Peskov, aggiungendo che i capi delle delegazioni negoziali russa e ucraina sono “in contatto”, ma che non è stata fissata alcuna data per futuri colloqui e minimizzando implicitamente la possibilità che un vertice di pace tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky avvenga a breve.

Pubblicità

Raid su Ucraina, Zelensky: “Oltre 100mila persone rimaste senza elettricità”

Più 100mila persone sono rimaste senza elettricità nel nord-est dell’Ucraina a seguito degli attacchi aerei russi avvenuti durante la notte contro le infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con un post su ‘X’. ”Sono in corso interventi di ripristino nella regione di Sumy dopo gli attacchi dei droni russi. Quasi un centinaio di droni e attacchi mirati notturni hanno colpito le nostre regioni, mirando specificamente alle infrastrutture civili. Purtroppo, gli impianti energetici sono stati danneggiati”, ha spiegato Zelensky.

”L’attacco ha causato interruzioni di corrente nelle regioni di Poltava, Sumy e Cernihiv, lasciando senza elettricità più di centomila famiglie. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul campo per ripristinare l’energia elettrica il più rapidamente possibile”, ha precisato. ”Nella regione di Kharkiv, un drone ha colpito un liceo e a Kherson un condominio residenziale. Ci sono stati feriti e viene fornita tutta l’assistenza necessaria. Anche la regione di Dnipro è stata attaccata”, ha aggiunto.

”I russi continuano la guerra e ignorano gli appelli del mondo per fermare le uccisioni e la distruzione. Sono necessari nuovi passi per aumentare la pressione sulla Russia affinché fermi gli attacchi e garantisca reali garanzie di sicurezza. Stiamo lavorando con i nostri partner per esercitare tale pressione. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando”, ha concluso.

Usa: “Possibile incontro bilaterale Putin-Zelensky”

Washington considera possibile un incontro bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Lo ha affermato l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff in un’intervista a Fox News. “Penso che potremmo finire per assistere a un incontro bilaterale – ha aggiunto – La mia opinione è che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà necessario al tavolo per concludere un accordo”.

Condividi questo articolo?