Trump accoglie Putin in Alaska, sorrisi e stretta di mano. Via all’incontro

Il tycoon è arrivato con l’Air Force: il vertice ad Anchorage. Il colloquio dovrebbe durare 6-7 ore

Via all’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska oggi 15 agosto. Il presidente americano e il presidente russo al tavolo ad Anchorage per il possibile cessate il fuoco nella guerra in Ucraina e per discutere rapporti economici tra Washington e Mosca. Trump è atterrato con l’Air Force One poco prima delle 20.30’ italiane. Quindi, ha accolto Putin, atterrato poco dopo. Sorrisi e stretta di mano storica tra i due leader.

Dopo aver percorso insieme il tappeto rosso della Joint Base Elmendorf-Richardson si sono messi in posa davanti alla scritta ‘Alaska 2025’. Putin non ha risposto ai giornalisti che tentavano di fargli una domanda sulle possibilità di raggiungere un cessate il fuoco durante l’incontro con Trump. I due presidenti poi hanno lasciato l’aeroporto nella macchina della presidente Usa sopranominata ‘The Beast’.

I colloqui tra i presidenti, ha anticipato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, potrebbero durare almeno 6-7 ore stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Ria Novosti.

“Se le cose vanno bene, avremo un altro incontro a breve. Altrimenti non avremo altri incontri, forse non ci vedremo mai più” ha affermato Trump, parlando ai microfoni di Fox News a bordo dell’Air Force One. “Vorrei un cessate il fuoco. Non sarei contento senza, anche se tutti dicono che non ci riuscirò e ci sarà solo in un secondo incontro. Ma non sarei contento di andarmene via senza una qualche forma di cessate il fuoco“.

Se l’incontro con Putin ad Anchorage in Alaska dovesse andare male Donald Trump è pronto ad andarsene subito. E’ stato lo stesso presidente americano a prospettare l’ipotesi in un’intervista a Fox News. “Penso che andrà molto bene, ma se non dovesse andare, tornerò a casa molto velocemente“, ha detto Trump. Le sue parole – rilasciate a bordo dell’Air Force One diretto ad Anchorage – riprendono commenti fatti nella giornata di giovedì a Fox Radio, a cui aveva dichiarato : “Se sarà un cattivo incontro, non chiamerò nessuno – torno a casa. … Ma se sarà un buon incontro, chiamerò il presidente Zelensky e i leader europei“.

Nel primo incontro in formato “tre a tre” che si terrà in Alaska con Donald Trump, riferisce Ria Novosti, Putin sarà accompagnato dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov e dal consigliere Yuri Ushakov. In precedenza, la Casa Bianca aveva reso noto che – a differenza di quanto precedentemente comunicato – il presidente americano sarà affiancato da Marco Rubio e Steve Witkoff nel suo faccia a faccia con Putin. Dopo l’incontro Donald Trump ripartirà da Anchorage alle 3.45 del mattino, sempre ora italiana, e tornerà alla Casa Bianca alle 10.35 di domani.

“La posta in gioco è alta” aveva scritto prima della partenza a caratteri cubitali Trump, in un post su Truth Social poco prima della partenza.

I temi sul tavolo

Il presidente Usa ha ribadito che si parlerà di scambi territoriali, “ma devo lasciare che sia l’Ucraina a prendere questa decisione. Credo che prenderanno una decisione adeguata”. Quindi ha aggiunto: gli Stati Uniti potrebbero essere coinvolti, “insieme all’Europa e ad altri Paesi”, nelle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ma questo non avverrà sotto forma di adesione di Kiev alla Nato. Ci sono “alcune cose che non accadranno”, ha precisato Trump, riferendosi sempre all’eventuale ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza Atlantica.

Tra i temi sul tavolo, secondo l’agenzia russa Tass, anche quello della sicurezza strategica globale. Secondo l’assistente del presidente russo, Yuri Ushakov, i leader si concentreranno sulla situazione in Ucraina e sul percorso di risoluzione del conflitto, discutendo inoltre della cooperazione bilaterale in ambito economico.

Putin secondo Trump “vuole una fetta” dell’economia e del business statunitense. “Ho notato che sta portando molti imprenditori dalla Russia, e questo è positivo, mi piace, perché loro vogliono fare affari, ma noi non faremo affari finché non risolveremo la guerra”.

Zelensky: “Contiamo sugli Usa, è ora guerra finisca”

“L’aspetto fondamentale di quest’incontro è che apra una strada concreta verso una pace giusta e una discussione sostanziale tra i leader in un formato trilaterale: Ucraina, Stati Uniti e parte russa. È tempo di mettere fine alla guerra e la Russia deve adottare le misure necessarie. Contiamo sull’America. Siamo pronti, come sempre, a lavorare nel modo più produttivo possibile”, ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Zelensky ha, poi,annunciato il dispiegamento di rinforzi nell’est del Paese, dove le forze russe stanno avanzando rapidamente verso la città di Dobropillia, nella regione di Donetsk. “Oggi è stata presa la decisione di rafforzare questa zona e altre della regione di Donetsk”, ha dichiarato su Telegram. “L’esercito russo continua a subire gravi perdite nel tentativo di ottenere migliori posizioni politiche per i leader russi in vista dell’incontro in Alaska”, ha aggiunto.

Lavrov: “Presenteremo posizione chiara e comprensibile”

La Russia presenterà al presidente statunitense, Donald Trump, “una posizione chiara e comprensibile”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, parlando brevemente con i giornalisti al suo arrivo in un hotel di Anchorage, mentre indossava una felpa con la scritta ‘Cccp’, acronimo in caratteri cirillici dell’Urss.

Lavrov ha ricordato che “molto è stato fatto” durante la recente visita a Mosca dell’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, e ha espresso l’auspicio di “proseguire questa utile conversazione” nel corso del vertice.

Secondo quanto ha sottolineato il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, che fa parte della delegazione di Mosca, sul tavolo del vertice anche l’economia, ma la questione principale è risolvere le questioni politiche.”Ci auguriamo un esito positivo. La priorità è risolvere le questioni politiche, ma parleremo certamente anche di economia”, ha detto Siluanov in un commento pubblicato sul canale Telegram del giornalista Pavel Zarubin

