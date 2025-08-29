Trapani, Notti di BCsicilia: Parole tra i due mari. Omaggio al maestro Andrea Camilleri

Condividi questo articolo?

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà sabato 30 agosto 2025 alle ore 19,00 presso lo Spazio antistante la Torre di Ligny in via Torre di Ligny a Trapani l’iniziativa “Parole tra i due mari. Omaggio al maestro Andrea Camilleri”.

Dopo i saluti di Francesco Torre, Direttore del Museo civico di Preistoria Torre di Ligny, e di Giuseppe Puglia, Presidente dell’Associazione Ermes, sono previste le letture di: Francesco Borgese, Esther Castiglione, Serena Manuguerra, e Vincenzo Todaro. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio Presidente regionale BCsicilia. Coordinamento diMaria Serena Sanfilippo, Presidente BCsicilia Sede di Trapani. L’iniziativa è promosso da BCsicilia e dall’Associazione Ermes.

In allegato foto di Camilleri (Fondo Andrea Camilleri)

