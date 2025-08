Trapani. “Carmen” chiude in bellezza: doppio sold out per Bizet

Condividi questo articolo?

Tra sensualità e destino, la Carmen di Georges Bizet ha chiuso in bellezza, con due sold out, la sezione operistica della 77ª Stagione estiva del Luglio Musicale Trapanese al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani.

Un’opera densa di significati, con la regia di Pierre-Emmanuel Rousseau, che ha suscitato l’entusiasmo del numeroso pubblico. Una Carmen, che sposta l’attenzione dai tratti di sensualità e provocazione per valorizzare il carattere indomabile, capace di accettare il destino in mezzo alla sabbia dell’arena, tra Madonne, banditi, sudore, danze, sedie e corrida.

Chiara Tirotta ha incarnato la protagonista con una forza primordiale. Non è stata solo donna, ma stata spirito, presagio, sole nero che ha danzato sul ciglio dell’abisso. Ogni suo gesto ha evocato un destino già scritto, ogni sguardo una sfida agli dei e agli uomini.

Mario Rojas ha dato corpo e tormento a Don José, l’uomo già spezzato prima ancora di amare. La sua interpretazione è stata un viaggio nell’oscurità dell’anima, un crescendo di follia e devozione che ha reso palpabile la tragedia. Rojas ha saputo rendere José non solo vittima, ma anche carnefice consapevole, strumento del fato che Carmen aveva scelto. Il suo canto, vibrante e disperato, ha tracciato il cammino verso l’inevitabile.

Un cast di primo piano che includeva Desirée Rancatore (Micaëla), Mariano Orozco (Zuniga), Silvia Regazzo (Mercédès), Martina Mazzola (Frasquita), David Costa Garcia (Dancairo), Blagoj Nacoski (Remendado), Achille Jourdain (Lillas Pastia), Sara Pata (Una venditrice di arance) e Marco Tinnirello (Uno zingaro).

Manuela Ranno ha diretto l’Orchestra e i Cori dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il coro preparato da Fabio Modica e il coro di voci bianche da Anna Lisa Braschi.

Sotto la guida del consigliere delegato Natale Pietrafitta e la visione artistica di Walter Roccaro, questa fase della rassegna ha saputo intrecciare il respiro eterno dell’opera con le vibrazioni del presente.

“Ho accolto con grande interesse la proposta registica di Pierre-Emmanuel Rousseau – condivisa poi con la direttrice d’orchestra Manuela Ranno e tutto il cast, da me appositamente scelto per realizzare compiutamente questa particolare idea estetico-rappresentativa – perché capace di andare al cuore della storia di Carmen, rinunciando alla più consueta visione colorata e folklorica per focalizzarsi, invece, sul dramma del femminicidio, tema purtroppo di cocente attualità” – così dichiara Walter Roccaro, direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Ma quello recentemente trascorso non è l’ultimo spettacolo per la 77ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese, sebbene arrivi il congedo dalla lirica che chiude il cerchio estivo e ne apre un altro. L’8 agosto al Teatro Giuseppe Di Stefano arriverà “Čajkovskij – La forza di un sogno”, una celebrazione in chiave coreutica del genio russo.

Appuntamento d’eccezione, il 14 agosto sempre al Teatro Giuseppe Di Stefano con Simone Cristicchi, che approda a Trapani con il suo acclamato “Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025”. Dopo il travolgente successo di “Franciscus” e l’affermazione al Festival di Sanremo 2025 con “Quando sarai piccola” – brano premiato con il Premio Bigazzi per la miglior composizione e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla – l’artista presenta uno spettacolo che sfugge alle definizioni, in cui poesia, suoni e racconti si intrecciano.

Ma ci sono anche altre location: l’estate al Chiostro San Domenico offre innovativi incontri musicali e artistici. Il Duo Jazz Donato-Fasullo con Massimiliano Errera (10 agosto) in uno spettacolo che unisce musica e pittura estemporanea; il Duo Manutsa (17 agosto) che fonde tradizione popolare siciliana con linguaggi contemporanei; il quartetto di flauti Le Nereidi (21 agosto); l’omaggio a Erik Satie (24 agosto), nel centenario della morte, con il Duo saxofono-pianoforte formato da Jacopo Taddei e Luca Ciammarughi e ad Astor Piazzolla (28 agosto) con Quartango del Nino Oddo Jazz Quartet.

Il 31 agosto, invece, il Chiostro San Domenico farà da cornice a “sLEGATE”, un’opera che sfida i confini tra generi artistici.

