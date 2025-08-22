Tragico incidente in circonvallazione, morta una donna

Condividi questo articolo?

Una donna di 56 anni è morta poco fa lungo la circonvallazione di Catania, all’altezza del viale Ulisse in direzione Nesima. La donna era alla guida di uno scooter quando, per motivi in fase di accertamento, si sarebbe scontrata con un’automobile. Per la povera vittima, malgrado gli immediati soccorsi e il trasferimento in pronto soccorso, non ci sarebbe stato nulla da fare. Al momento non è nota l’identità della vittima.

L’incidente conferma, ancora una volta, la pericolosità delle vie cittadine sebbene sia importante ricordare a tutti quanto siano importanti l’attenzione e la prudenza alla guida.

