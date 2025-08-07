TONY BOY: torna live sul palco di Catania per il suo “GOING HARD LIVE SUMMER 2025”.

Condividi questo articolo?

Tony Boy non si ferma.

Dopo un inizio 2025 da protagonista, con un tour nei club interamente sold out, l’artista è tornato sul palco per infiammare l’estate con “GOING HARD LIVE SUMMER 2025”, una nuova serie di date nei principali festival italiani, che si concluderà con un ultimo, imperdibile show l’11 settembre a Fiera Milano Live.

Sabato 16 agosto 2025 l’artista salirà sul palco del Sotto Il Vulcano Fest di Catania per un’altra tappa di un tour estivo guidato da “UFORIA”, il suo ultimo album che a una settimana dall’uscita ufficiale ha debuttato alla #1 della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici di FIMI/GfK Italia: un progetto imponente, composto da 20 tracce, che mette in mostra visione, scrittura e stile. Un disco che non è solo musica, ma un manifesto personale dove convivono slanci e vulnerabilità, forza e riflessione, confermando Tony Boy come una delle voci più interessanti della scena

“GOING HARD LIVE SUMMER 2025” sarà l’occasione per vivere “UFORIA” e tutto il resto della sua discografia, come la trilogia di “GOING HARD”, nella sua forma più potente: quella del live. Un viaggio musicale e visivo che attraverserà l’Italia, portando sul palco tutta l’intensità del nuovo progetto.

Dopo l’exploit all’Allianz Cloud con una delle listening experience più iconiche degli ultimi tempi, e con l’uscita del singolo “Step” insieme a Lazza, già candidato a diventare uno dei banger dell’estate, l’artista con il suo nuovo album ha messo mettere nero su bianco la mappa del suo nuovo mondo.

In questo capitolo il rapper porta con sé amici e colleghi come Glocky, Simba La Rue, Shiva, Lazza, Guè, Astro, Kevin Mopao e thasup. Collaborazioni che arricchiscono un disco già denso di contenuti e che ne amplificano la forza, senza mai snaturare lo stile personale e riconoscibile di Tony.

Di seguito la tracklist: “Uap”; “Davvr Davvr” (feat. Glocky); “Uragano”; “Oppio” (feat. Simba La Rue); “Lacrime”; “Società” (feat. Shiva); “Giusto”; “Ci credi”; “Step” (feat. Lazza); “2000 Pensieri”; “Zio” (feat. Guè); “Ibiza”; “Vabbè” (feat. Astro); “Passa il tempo”; “Bank Account” (feat. Kevin Mopao); “Cemento attorno”; “Tu ed io” (feat. thasup); “Isolato”; “Wet” (feat. Glocky) e “Anomalia”.

