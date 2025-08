Condividi questo articolo?

Sull’auto tre ragazzi: uno ha perso la vita, gli altri due sono ricoverati al Policlinico Umberto

Una Porsche con all’interno tre giovani di etnia rom è stata trovata nella notte, ribaltata, in via Maremmana inferiore, a Tivoli, in provincia di Roma.

Uno dei ragazzi è morto mentre gli altri due sono ricoverati in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. L’auto era stata rubata poco prima.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale per i rilievi e gli agenti del Commissariato Tivoli.

