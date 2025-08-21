Sunset & style: a Terrasini, sabato, “iClub Fashion Night” con Nathaly Caldonazzo

Terrasini, località marinara alle porte di Palermo, non è soltanto la città dell’amore, grazie alle tante opere artistiche ad esso ispirate, ma è diventata una passerella a cielo aperto. Dopo la sfilata in Piazza Duomo dello scorso 30 luglio che ha dato un tocco glam alla stagione estiva programmata dal Comune, tornano le stesse vibrazioni sabato 23 agosto, dalle ore 20.00, sul lungomare di Cala Rossa, all’iClub, dove si celebrerà un momento moda realizzato da Rosi De Simone Eventi e condotto da Nathaly Caldonazzo, noto volto televisivo nazionale. Dj set e performance delle ballerine della Chameleons Events con costumi di Sara Natale. Ingresso libero da piazzetta Terzo Millennio. Per prenotazione tavoli +39 3661323400. Le proposte moda di “iClub Fashion Night” La serata iClub Fashion Night, aperta al pubblico, si celebrerà sulle terrazze del locale che ricordano il pontile di una nave e dominano un tramonto mozzafiato. A competere con la natura la bellezza delle modelle in passerella con le proposte moda di Karisma, Lulù Moda, Ottica Carla e dell’azienda uomo Ciaramitaro14. Partner dell’evento l’associazione Hospitality Pro Terrasini, B&B Sikelia, trucco Charme Centro Estetico, parrucco Wendy Santoro hair color & boutique, coordinamento backstage e regia moda Vivia Cascio. Main sponsor Di Maio Assicurazioni.