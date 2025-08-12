Strade e piazze di Gangi per una notte nel palcoscenico di una grande festa estiva

Condividi questo articolo?

Strade e piazze di Gangi per una notte (quella di sabato prossimo 16 agosto) si trasformeranno nel palcoscenico di una grande festa estiva. Un susseguirsi di eventi culturali, musicali ed esibizioni artistiche.

È tutto pronto per “La notte Bianca”. La manifestazione è promossa dall’amministrazione comunale ed è uno degli avvenimenti clou del cartellone estivo di Gangi. Lo start è previsto per le ore 21,30, in piazzetta Giuseppe Fedele Vitale, con animazione per i più piccini tra gonfiabili, mascotte e zucchero filato (curata da Albero Azzurro). Sempre alle 21,30, in piazzetta Bongiorno, “Giochi di logica ed enigmistica per bambini” a cura della biblioteca comunale “Santo Ferraro”.

Alle ore 22,30 in contemporanea si svolgeranno: in piazza del Popolo “Zucchero Tribute Band – omaggio a Zucchero Fornaciari “Dune mosse” in concerto con la partecipazione di Mario Schilliro’ (storico chitarrista di Zucchero); in piazza San Paolo “Si Canta e si Balla” con Calogero Migliore e in Viale delle Rimembranze (chiosco) “Carmelo e la sua fisarmonica” – liscio in piazza. Prevista anche animazione musicale in piazzetta San Giovanni. Alle 22.45 piazzetta Zoppo di Gangi ospiterà il concerto dei “Sirah live”.

E poco dopo la mezzanotte tutti pronti a ballare con i successi musicali degli anni novanta. Piazza del Popolo accoglierà l’atteso evento “Radio Time 90 Dance Show”. Si chiude alle 3.30 del mattino con i “Mayhem Squat – Dj set” in piazza del popolo e la mega spaghettata (a cura della Proloco) in piazza Vittime della Mafia.

Durante la serata previsto street food e illuminazione artistica. Saranno visitabili, sino a notte fonda, la chiesa della Badia, palazzo Bongiorno e il polo museale di palazzo Sgadari.

“Abbiamo cercato di assecondare i gusti di tutti proponendo un programma variegato – hanno detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore Stefano Sauro – la Notte Bianca è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate gangitana, evento rilevante che va oltre i confini del Comune stesso perché iniziative come questa, che arricchiscono ulteriormente l’offerta culturale, diventano patrimonio di un territorio che rafforza così non solo il circuito turistico ma valorizza anche i luoghi”.

Per tutta la notte è previsto il servizio navetta tra la parte bassa dell’abitato e il centro storico. Partenze con orario continuato da via Nazionale davanti “Bar U Specchiu”.

