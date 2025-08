Sotto il vulcano festa: proseguono per tutta l'estate gli appuntamenti musicali targati Punto e a capo

Condividi questo articolo?

di Michele Creazzola

Dal sold out per due date di Geôlier, il 4 ed il 5 Agosto a Villa Bellini, prosegue il calendario dei concerti con imperdibili appuntamenti tra Catania, Zafferana Etnea e le principali località che, durante il periodo estivo, si trasformano in città musicali.

Una programmazione a cui prendono parte numerosi artisti emergenti e Big della musica italiana ed internazionale, tra i più attesi Manu Chao e Gianna Nannini che saranno sul palco il 20 ed il 23 Agosto ma altri nomi di artisti che incontrano il gusto del pubblico sono pronti a farsi apprezzare nelle loro performance dal vivo.

Tra essi spicca il nome di Lucio Corsi, giovane promessa del nuovo cantautorato italiano che con la sua “volevo essere un duro”; ha conquistato il secondo posto al festival di Sanremo 2025 ed il premio della critica Mia Martini.

Una novità tra i cantanti del giorno d’oggi che riporta alle melodie del passato da rivivere in chiave moderna e con testi sempre molto attuali.

Dalla campagna maremmana al successo, Corsi porta sui palchi sé stesso ed il suo amore per la musica pura ed autentica senza vedere a particolari lusinghe del mercato discografico.

Nel tour 2025 si ritrova la sua essenza in una scaletta di trenta brani circa già conosciuti ai fans del cantautore e che si rivelano una piacevole scoperta per i neofiti.

Un’occasione imperdibile per ascoltare buona musica dal vivo a Villa Bellini mercoledì 6 Agosto.

Scaletta concerto Lucio Corsi.

Freccia bianca

Magia nera

Danza classica

Radio Mayday

Questa vita

Trieste

Cosa faremo da grandi?

Sigarette

La gente bassa

Amico vola via

Glam Party

La bocca della verità

Il re del rave

Orme

La ragazza trasparente

La lepre

Senza titolo

Nel blu, dipinto di blu

Situazione complicata

Volevo essere un duro

Francis Delacroix

Il lupo

Nel cuore della notte

Altalena boy

Astronave giradisco

Let there be rocko

20th century boy

SOTTO IL VULCANO FEST 2025

CALENDARIO COMPLETO Villa Bellini

TEENAGE DREAM PARTY – 02 agosto VILLA BELLINI

GEOLIER – 4 e 5 agosto VILLA BELLINI

LUCIO CORSI – 6 agosto VILLA BELLINI

TANANAI – 9 agosto VILLA BELLINI

BRUNORI SAS – 10 agosto VILLA BELLINI

GHALI – 12 agosto VILLA BELLINI

TONY BOY – 16 agosto VILLA BELLINI

MANU CHAO – 20 agosto VILLA BELLINI

FABRI FIBRA – 21 agosto VILLA BELLINI

ROCCO HUNT – 22 agosto VILLA BELLINI

GIANNA NANNINI – 23 agosto VILLA BELLINI

FRANCO126 – 24 agosto VILLA BELLINI

ROSARIO MIRAGGIO – 28 agosto VILLA BELLINI

