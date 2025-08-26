Sopralluogo del cantiere dove sorgerà la nuova sede dell’I.T.S. Academy di Catania

Condividi questo articolo?

Sopralluogo all’interno del cantiere dove sorgerà la nuova sede dell’I.T.S. Academy di Catania. Un incontro con tecnici, ingegnere e direttore dei lavori per fare il punto sugli interventi in corso che interessano una struttura di vitale importanza per l’intero quartiere dell’Antico Corso e la città di Catania. Presenti il Direttore dell’I.T.S. Academy Brigida Morsellino e il R.U.P. dell’I.T.S. Academy Giuseppe Maria Sassano.

“Passo dopo passo questo progetto sta prendendo forma – afferma Morsellino – qui, fino a circa un anno fa, c’era una struttura diroccata sulla quale nessuno avrebbe mai pensato di investire. Ebbene oggi noi siamo qui per dimostrare il contrario e trasformare quest’area in un luogo dove inizierà la vita formativa di tantissimi giovani: questa sarà la sede dell’I.T.S. Academy e sorgerà nel cuore di Catania in uno dei quartieri storici della città come quello dell’Antico Corso”.

Il progetto è articolato e prevede interventi precisi e radicali che, nel loro insieme, contribuiranno in modo determinante alla rigenerazione urbana dell’area, conferendo nuova vitalità al quartiere dell’Antico Corso e valorizzando il patrimonio storico cittadino.

Pubblicità

Concetti ribaditi già nel 2024, nel corso della posa simbolica della “prima pietra”, a cui prese parte l’intero CdA dell’Accademia composto anche dal Presidente Prof. Ing. Antonio Scamardella, dal vice Presidente Tiziano Minuti in rappresentanza del mondo armatoriale dal Vice Direttore di Alis Antonio Errigo e dal R.U.P. Giuseppe Maria Sassano. Quest’ultimo nel corso del sopralluogo di stamattina a evidenziato che “i risultati raggiunti sono una certezza su cui stiamo costruendo il futuro di tantissimi cadetti. Ragazzi e ragazze che ricevono una formazione adeguata facendoli entrare in contatto con tecnologie di ultima generazione; uno su tutti sarà il laboratorio mobile- un aereo di 18 metri- utilizzato per conoscere da vicino i processi ed i meccanismi della conduzione aerea. E ancora aule multimediali, laboratori sviluppati grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e simulatori per la conduzione del mezzo e per la sua manutenzione”.

Condividi questo articolo?