Sinona Cinà, folla ai funerali: l’omaggio delle compagne di squadra

Oggi l’ultimo saluto alla 21enne, gremita la Chiesa Madre di Capaci

In tantissimi si sono radunati oggi, venerdì 8 agosto, nella Chiesa Madre di Capaci (Palermo) per dare l’ultimo saluto a Simona Cinà, la ragazza di venti anni morta venerdì scorso in piscina durante una festa di laurea in una villa a Bagheria.

Gremito l’interno della chiesa e tante le persone che sono rimaste sulle scale durante la santa messa. Tanti i giovani, tra cui spiccano le compagne di pallavolo della ragazza, che hanno scelto di indossare una maglietta bianca con la scritta Cinà e il numero 24 (quello di Simona).

La bara della 21enne è stata accolta da un lungo applauso al suo arrivo in chiesa. Sul feretro bianco la maglietta con cui Simona giocava a pallavolo. Al fianco dei genitori della giovane, della sorella gemella Roberta e del fratello Gabriele, il sindaco di Capaci Pietro Puccio.

Evidente la commozione dell’intero paese. Per oggi, il sindaco ha proclamato una giornata di lutto cittadino.

