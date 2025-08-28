Sicurezza nelle strade del III municipio di Catania

Condividi questo articolo?

I dati sulla sicurezza nelle strade catanesi per questi primi sette mesi del 2025 sono davvero preoccupanti e ribadiscono, se ma ce ne fosse bisogno, come molte vie del territorio di “Borgo-Sanzio” restano al centro dell’attenzione generale perché, troppe volte, sono teatro di incidenti stradali.

“E’ una situazione che ho denunciato più volte – afferma la presidente del III municipio Maria Spampinato – anche ad agosto riceviamo tanti appelli dei cittadini che chiedono maggiore sicurezza. Oltre a via Etnea, al viale Odorico da Pordenone e al viale Andrea Doria alla lista delle strade da cerchiare in rosso bisogna aggiungere anche il viale Vittorio Veneto, il Corso Italia, il Tondo Gioeni e via Vincenzo Giuffrida. Arterie densamente trafficate dove il rischio di incidenti è sempre dietro l’angolo perché, molte volte, chi sta alla guida è distratto e mancano i necessari controlli. Per una questione tanto complessa – prosegue Spampinato – occorre un tavolo permanente con l’assessore alla Mobilità, comandante della polizia municipale, tecnici, esperti e gli altri presidenti dei municipi etnei. Bisogna mettere in evidenza le varie criticità rilevate in questi mesi e agire già prima della seconda metà settembre quando riapriranno tutte le scuole”.

