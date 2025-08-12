Si chiude “FestiValle 2025”, con oltre 14mila presenze per il festival di musica e arti digitali della Valle dei Templi

Condividi questo articolo?

Si è conclusa la nona edizione di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali della Valle dei Templi, che per quattro giorni ha trasformato Agrigento in un crocevia di suoni, culture e linguaggi artistici. L’edizione 2025, ospitata tra le suggestive atmosfere di uno dei siti archeologici più iconici al mondo e nell’anno in cui la città è Capitale Italiana della Cultura, ha registrato un successo senza precedenti: oltre 14.000 presenze complessive, tutti gli eventi esauriti in prevendita, ad eccezione della serata di sabato andata sold out alle 19 del giorno stesso.

Il programma di quest’anno ha proposto un mix di leggende della musica e nuove stelle internazionali: da Vinicio Capossela al primo tour italiano dei The Fearless Flyers (side project dei Vulfpeck), da Carl Craig a The Cinematic Orchestra e Acid Arab, fino a Osunlade, Adi Oasis, Corto Alto, Rogê, Toy Tonics, Bradley Zero, Bassolino, Veezo, Cherise e Alessio Bondì.

Oltre ai concerti e ai dj-set, il festival ha valorizzato location straordinarie come la Cava di Tufo, trasformata nel Teatro dell’Efebo, che quest’anno, grazie a uno spettacolare videomapping site-specific, ha reso l’esperienza ancora più immersiva e unica. Non meno suggestivi gli aftershow all’interno del Parco Archeologico con vista mozzafiato sul Tempio di Giunone e sulla Valle dei Templi, illuminati dalla luna piena che si riflette sul Mar Mediterraneo.

Pubblicità

Il Tempio della Concordia ha ospitato lo spettacolo all’alba Il Risveglio degli Dei di Marco Savatteri, mentre il Tempio dei Dioscuri è stato il palcoscenico per due concerti al tramonto, offrendo un dialogo continuo tra patrimonio culturale e creazione artistica contemporanea.

Il pubblico di FestiValle 2025 si è confermato sempre più internazionale, con una crescita del 43% degli abbonati e spettatori provenienti da Messico, Bulgaria, Romania, Polonia, Inghilterra, Francia, Svezia e molti altri Paesi.

Da segnare in agenda il prossimo appuntamento, previsto per il 13 settembre.

A chiudere simbolicamente questa stagione straordinaria sarà un evento speciale “off” in programma il 13 settembre in Piazza Duomo ad Agrigento. Sul palco salirà Whitemary, nome d’arte di Biancamaria Scoccia, producer e musicista elettronica che fonde energia clubbing e influenze jazz, autrice degli album Radio Whitemary (2022) e NEW BIANCHINI (2024), tra i progetti più originali della scena italiana contemporanea. Con lei, Carlo Amleto, cantautore e performer capace di mescolare scrittura pop, ironia e teatralità, autore di brani come Trittaralla, Compà e dell’album Facciamo che io ero.

L’evento, organizzato in occasione dell’inaugurazione del progetto di donazione a favore della Cattedrale e del giardino del Mudia (Museo Diocesano di Agrigento), sarà una serata simbolica in cui musica, arte e impegno civile si incontreranno nel cuore del centro storico. Un’occasione per ritrovarsi, celebrare il successo dell’edizione appena conclusa e riaffermare il legame profondo di FestiValle con la città e con i luoghi che ne custodiscono la memoria, in un dialogo costante tra patrimonio culturale e creatività contemporanea.

La nona edizione di FestiValle è stata realizzata con il sostegno dei main partner e dei partner tecnici: Plenitude, Iqos, Guadagni, Aperol, Apenera.

Condividi questo articolo?