Serata di mezza estate a Taormina

Una delle notti più attese dell’estate si accende il prossimo 14 agosto al Giardino degli Ulivi, il ristorante panoramico del Grand Hotel San Pietro di Taormina, con un evento speciale pensato per celebrare il Ferragosto in grande stile, immersi in un’atmosfera magica di convivialità e divertimento. Una serata indimenticabile sotto le stelle tra i profumi della macchia mediterranea, i sapori autentici della cucina siciliana e la magia di un panorama unico al mondo, con una vista spettacolare che spazia dall’Isola Bella al maestoso profilo dell’Etna.

Concepita come una festa di paese, con postazioni di specialità tipiche dislocate nello spazio della terrazza, gli ospiti saranno accolti al tramonto da un aperitivo a base di “12 mesi”, il metodo classico brut bianco Sicilia DOC delle Cantine La Contea servito sulla terrazza vista mare sotto le fronde degli ulivi, per poi lasciarsi conquistare da una cena a buffet autenticamente siciliana, firmata dall’executive chef Luca Miuccio, il cui menu celebra i sapori dell’isola con una selezione di piatti tipici reinterpretati in chiave gourmet, dall’antipasto al dessert.

La serata sarà scandita dal ritmo della tradizione e del divertimento: ad accompagnare la cena, infatti, la musica dal vivo di un gruppo folk siciliano, per poi proseguire con un DJ set sotto il cielo stellato, tra luminarie scintillanti e atmosfera vivace da festa di mezza estate.

Prenotazione obbligatoria.

La serata rientra nel programma di eventi che si svolgeranno nel mese di agosto nei vari outlet del Grand Hotel San Pietro e che verrà inaugurato il 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, va in scena “700 Desideri”: una cena di quattro portate al lume di candela, accompagnata da DJ set al Giardino degli Ulivi, e si concluderà Il 19 agosto alla Rotonda sul Mare con la “Omakase Sicilia”. La cena a quattro mani dell’executive chef Luca Miuccio insieme a Tomohiro Uido, una stella Michelin, solo per 8 ospiti in un viaggio gastronomico esclusivo tra Sicilia e Giappone.

Luca Miuccio

Classe 1987, originario di Taormina, Luca Miuccio si avvicina al mondo del cibo sin da giovanissimo, lavorando nell’azienda di famiglia specializzata in forniture agroalimentari dove sviluppa un profondo amore per le materie prime di qualità. Da lì, un percorso che lo porta in ristoranti stellati e strutture Relais & Châteaux in Italia, tra cui i taorminesi Villa Sant’Andrea e San Domenico Palace Hotel, e all’estero sviluppando una visione gastronomica di respiro internazionale e contemporanea, ma sempre ancorata alle radici isolane. Oggi, come executive chef del Grand Hotel San Pietro – 5 stelle lusso del gruppo Lindbergh Hotels – Miuccio propone nei vari outlet della struttura una cucina che si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e al recupero delle tradizioni agroalimentari locali.

