Sant’Angelo di Brolo (ME). Podio assoluto per Luca Radici al 9° Slalom Altofonte–Rebuttone

La Scuderia Nebrosport può festeggiare un nuovo, importante risultato grazie alla brillante performance di Luca Radici, che nel weekend del 2 e 3 agosto 2025 ha conquistato un meritato 3° posto assoluto, oltre al primo posto di gruppo e primo di classe, al 9° Slalom Altofonte–Rebuttone. Una gara veloce e altamente tecnica che ha visto il giovane pilota salire per la prima volta sul podio assoluto in questa stagione.

È stata una giornata particolare, vissuta in un’ottica di sviluppo della vettura: insieme al team, il giovane pilota sinagrese ha deciso infatti di apportare alcune modifiche al set-up della sua Semog Bravo Sport, e questo ha consentito di testare diverse soluzioni in vista delle gare future. I risultati sono stati più che positivi, rappresentando un ottimo punto di partenza per preparare al meglio i prossimi appuntamenti.

Il tracciato, velocissimo e tecnico, ha esaltato le doti di guida ed il feeling con la vettura di Radici, che ha saputo coniugare strategia e prestazione per centrare un piazzamento di grande prestigio.

Con questo podio, la Nebrosport conferma il suo momento positivo e la costante crescita dei propri portacolori, proseguendo con determinazione il percorso nel Trofeo Sud e nel Campionato Siciliano Slalom.

