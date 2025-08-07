Sant’Angelo di Brolo (ME). La Nebrosport è pronta ad affrontare il 1° Slalom Città di Raccuja

Condividi questo articolo?

La scuderia Nebrosport torna protagonista nel panorama motoristico siciliano e lo fa in grande stile: domenica 10 agosto sarà ai nastri di partenza del 1° Slalom Città di Raccuja con una line-up super motivata. Saranno ben 14 i portacolori rossoblù impegnati lungo il tecnico percorso nebroideo, con l’obiettivo di conquistare risultati importanti in ogni categoria.

Tra le prime novità, spicca il cambio di categoria per Enrico Falsetti, che affronterà la gara su una Peugeot 205 Rally A1300 in classe HST2 tra le storiche. Stessa scelta per Valentino Di Blasi, che passa alle storiche e sarà in gara con una Opel Corsa GSI A1600, sempre in classe HST2. Entrambi cercheranno di trovare da subito il giusto feeling con le nuove auto e lottare per un risultato di rilievo.

Ritorna in pista Santo Fallo, al volante della sua compatta Fiat 500 Sporting in classe RS 1.15 Plus. Nell’ultima apparizione al 3° Slalom Città di Librizzi ha messo tutti in riga, conquistando il primo posto di classe. Un risultato che conferma la sua costanza.

Carmelo Perna, su Peugeot 106 di classe 1400, torna in gara dopo il 3° posto di classe ottenuto a Castell’Umberto, forte di una guida solida e precisa.

Grande attenzione sarà puntata sulla classe N1600, dove la Nebrosport schiera un tris d’attacco.

Sulla francesina Peugeot 106 gareggerà Mattia Tirintino, che in occasione dell’ultimo Slalom di Castell’Umberto ha firmato una doppietta straordinaria: 1° di classe e 1° di gruppo, dimostrando grande maturità agonistica.

Continuando ancora su Peugeot 106 di classe N1600 sarà presente anche Cristian Pagana, reduce dalla sfortunata gara di Librizzi dove la pioggia ha condizionato la sua performance, ma motivato a rimettersi in carreggiata.

A completare il gruppo sarà il sampietrino Gianfranco Starvagi, anche lui su Peugeot 106 N1600, autore di un bel 3° posto di classe a Castell’Umberto, cercherà di confermarsi e puntare a qualcosa di più importante.

A rappresentare i colori Nebrosport nella classe A1400 ci sarà Samuel Manera, al volante della sua Peugeot 205, con la quale ha ottenuto un 2° posto di classe a Castell’Umberto.

Esordio stagionale con i colori della Nebrosport per Davide La Mancusa. Il driver torna in pista con grande voglia su Peugeot 205 di classe grA1400 dopo l’ultima partecipazione tra le postazioni dello Slalom di Ucria del 2024.

Seconda uscita di quest’anno in casa Nebrosport per Francesco Pirri che dopo il primato di classe al debutto a Castell’Umberto, torna sulla Fida Fiat 127di classe S3 con entusiasmo per confermare quanto di buono è abituato a fare.

Nel gruppo Speciale S7 si rinnova la presenza di ben due portacolori Nebrosport.

Biagio Meli, su Fiat Uno Turbo, arriva da un brillante 2° posto di classe a Castell’Umberto, pronto a confermarsi ai vertici.

A seguire anche Andrea Adamo che guiderà la sua spettacolare Renault 5 Turbo, reduce dal 4° posto di classe al 3° Slalom Città di Librizzi e determinato a migliorarsi.

Penultima partenza Nebrosport nella categoria Kart Cross sarà quella di Luca Radici su Semog Bravo Sport, reduce dal 3° posto assoluto e primo podio stagionale conquistato nel 9° Slalom Altofonte-Rebuttone. Un risultato che lo carica in vista di un’altra prestazione di livello.

A chiudere la lunga lista dei piloti del team rossoblù, infine, sarà Leo Santi, che porterà in gara la sua Radical SR4 classe E2SC 1400. Nella sua ultima apparizione a Librizzi ha chiuso 2° di classe e 3° assoluto, dimostrando di avere il passo per ambire a posizioni di vertice.

