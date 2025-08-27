Sabato 30 agosto torna al Piccolo Parco Urbano di Bagheria “Voglio Tornare Negli Anni ’90®”

Condividi questo articolo?

il live show anni ’90 più amato di Italia

Uno show unico, incredibile, emozionante! Un progetto che sta spopolando in tutta Italia! Tutte le hits che ci hanno fatto ballare negli anni 90 ritorneranno in un’unica grande notte mixati dai nostri PERFORMER!

Il live show anni ’90 più amato di Italia, Voglio Tornare Negli Anni ’90®, dopo il grande successo della scorsa estate, torna al Piccolo Parco Urbano di Bagheria sabato 30 agosto (via Serradifalco 25 – apertura porte 19.30 – inizio show 21.30 – i bambini fino a 10 anni compiuti entrano gratis

Voglio Tornare Negli Anni ’90® è lo spettacolo che sta conquistando tutta Italia, un viaggio emozionante attraverso gli anni ’90, capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, ﬁno a chi vuole rivivere i ricordi di un’epoca indimenticabile. Due ore di spettacolo e intrattenimento continuo, curate nei minimi dettagli per farvi immergere completamente nell’atmosfera autentica di un decennio che ha rivoluzionato la musica. Un’esperienza unica che farà tornare indietro nel tempo, vivendo ogni momento con la stessa energia e passione di allora.

DJ, frontman, animazione, mascotte e allestimenti innovativi sono solo l’inizio della nostra evoluzione. Il nostro Live Show quest’anno introduce diverse novità: nuovi effetti speciali, nuove performance e spettacoli pirotecnici. Le hit degli anni ’90 prenderanno vita come mai prima d’ora, accompagnate da una scenografia completamente rinnovata e tecnologie all’avanguardia. Preparatevi a uno spettacolo senza precedenti, dove ogni dettaglio è pensato per sorprendervi e farvi vivere un’esperienza unica.

L’unico live show nazionale che ripercorre interamente gli anni ’90: oltre 300 date durante l’anno solare con record di presenze in tutta Italia, comprese le isole.

Adatto a tutte le età, lo spettacolo offre divertimento per grandi e piccini, coinvolgendo intere famiglie in un’atmosfera di festa. Durante l’evento vengono distribuiti gadget esclusivi marchiati Voglio Tornare Negli Anni 90®, per rendere l’esperienza ancora più memorabile.

A comporre lo spettacolo:

Stelle ﬁlanti

Coriandoli

Sparkular

Laser show

Lanciatoridi CO2

Videoemozionale

Mascotte:Mario Bros, Doraemon, Pikachu, Homer Simpson, Bart Simpson, Teletubbies

Ballerine

DJ

Frontmancantante/vocalist

Gadgete adesivi

Bubblemachine

Schiumamachine (su richiesta)

Voglio Tornare Negli Anni 90° ha registrato il tutto esaurito in tutte le date del 2024,affermandosi come il più grande Live Show anni ‘90 in Italia.

Siamo gli unici a partecipare ai migliori festival a pagamento nelle principali città, come Roma, Bologna, Torino, Trento, Ferrara, Genova, Napoli, Milano, Firenze, Verona, Lecce, Cagliari, Sassari, Reggio Emilia e tante altre. Siamo riusciti a portare l’intramontabile energia di questo decennio su alcuni dei palchi più prestigiosi del Paese.

