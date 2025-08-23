“RITO VOODOO” il singolo di Samuele Impellizzeri in arte SAX, una canzone romantica e spensierata

Condividi questo articolo?

“Rito Voodoo” (ADA Music) è una canzone romantica e spensierata che danza sulle difficoltà che la vita ci pone. Ritmo incalzante e vibes estive abbracciano un testo dalla tematica profonda con sfumature ironiche che racconta una storia d’amore lunga tutta la vita: la cecità.

«Il brano rito Voodoo – afferma Samuele – è nato dalla profonda amicizia che mi lega a Sebastiano (Videociecato). Abbiamo deciso di creare una canzone tipicamente estiva ma che non si perdesse nelle frivolezze della scontatissima hit, ma che piuttosto riuscisse a comunicare un profondo messaggio, ovvero l’accettazione della propria persona senza cadere nella trappola del conformismo, musicale e concettuale. Abbiamo puntato alla semplicità, a ciò che reputiamo verità: uomini e donne di mezza età, bambini e 2 ciechi che riportano la musica a chi appartiene, la gente nella sua essenza.»

Il brano è una storia romantica di due ragazzi non vedenti che accolgono e raccontano la loro disabilità, con ironia e gioia, trasformando il lungo e duro processo di accettazione in una danza festosa. “Rito Voodoo” danza sulle difficoltà che la vita ci pone, ritmo incalzante e vibes estive abbracciano un testo dalla tematica profonda con sfumature ironiche che racconta una storia d’amore lunga tutta la vita: la cecità.

SAX, nome d’arte di Samuele Impellizzeri, è un rapper, cantautore, sceneggiatore e autore italiano, nato a Nicosia, in provincia di Enna. Muove i primi passi nel mondo della musica a 13 anni, esordendo come bassista e seconda voce in una band punk-rock. Con il tempo, il suo percorso artistico si evolve e si avvicina sempre più alla cultura hip-hop, affinando sia la tecnica vocale che quella di scrittura. A 20 anni intraprende la carriera musicale in modo professionale, pubblicando diversi inediti. Nel 2018 arriva in semifinale ad Area Sanremo e in finale al Tour Music Fest. Nello stesso anno pubblica “Bellum Animorum”, un concept album composto da 17 tracce. Ad aprile è uscito il singolo “I’m blind” che ha preceduto l’album “Lacrime adamantio”, che è stato pubblicato a giugno.

Sul canale YouTube di SAX è disponibile la web serie “FILM ALLA CIECA”, un progetto video che ha l’intento di abbattere le barriere sensoriali e dimostrare come la creatività non abbia limiti, nemmeno quando si tratta di persone che affrontano la sfida della cecità. Suddivisa in cinque episodi, la serie racconta la storia di Samuele e di alcuni giovani non vedenti che hanno collaborato con lui. Ogni episodio è un viaggio che sfida gli stereotipi e celebra la vita, mettendo in risalto la bellezza della diversità, prendendo ispirazione da grandi cult del cinema reinterpretandoli in versione blind. Il progetto è stato realizzato da un gruppo di giovani non vedenti, creato da Samuele in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna.

“Passi nel buio” è la nuova web serie di Sax, sequel di “Film alla cieca”. Racconta la storia di Samuele che muove i primi passi da non vedente nella vita di tutti giorni seguito dal suo mentore Videociecato. Insieme affrontano lo sport, la società, e le vita quotidiana da ciechi. La serie si conclude con una collaborazione musicale tra i due protagonisti, Sax realizza il sogno del suo mentore per ripagarlo dell’aiuto ricevuto.

