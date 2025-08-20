Raggiunto dall’I.i.S “Leonardo” di Giarre selezionato per di un Campus Formativo Integrato dell’Agricoltura

Condividi questo articolo?

La dirigente scolastica, la dott.ssa Tiziana D’Anna, è orgogliosa di annunciare un traguardo straordinario raggiunto dall’ I.i.S “Leonardo” di Giarre, l’istituto giarrese è tra le 54 scuole italiane selezionate per la realizzazione di un Campus Formativo Integrato dell’Agricoltura rigenerativa e digitale, con un finanziamento di 750mila euro.

Un progetto innovativo, approvato con un punteggio di 84/100 e classificatosi al secondo posto in Sicilia e tra le 54 proposte finanziate, a livello nazionale, su un totale di 436 candidature pervenute, che porterà alla creazione di un campus tecnologico avanzato in quattro settori strategici: genesi vegetale e micropropagazione 4.0; diagnostica avanzata e chimica ambientale; agricoltura di precisione e IA; hub residenzialità e filiera corta campus verde, offrendo nuove opportunità di crescita alla comunità scolastica e al territorio.

L’ intervento finanziato per 750 mila euro, mira dunque a creare un polo d’ eccellenza per l’Agricoltura 5.0. attraverso l’integrazione e il rinnovamento di quattro laboratori interconnessi, progettati per offrire un’esperienza formativa davvero innovativa, completa ed immersiva.

Il Campus si avvarrà di un solido ecosistema di partner accademici, professionali ed industriali, collaborazioni che garantiranno un allineamento costante con le esigenze del mercato e l’arricchimento dell’offerta formativa, creando concrete opportunità di ricerca e inserimento lavorativo per gli studenti.

La dirigente Tiziana D’ Anna si è detta soddisfatta e molto felice del prestigioso risultato ottenuto dal suo istituto.

