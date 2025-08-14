Prosegue il tour VIVA DE ANDRÉ che ripropone le canzoni di FABRIZIO DE ANDRÉ in chiave JAZZ

Condividi questo articolo?

VIVA DE ANDRÉ è il più importante spettacolo nazionale che da sette anni porta in tour le canzoni di FABRIZIO DE ANDRÉ riarrangiate in chiave jazz.

Ideato e diretto da LUIGI VIVA, autore dei due libri su Fabrizio De André “Non per un dio ma nemmeno per gioco-Vita di Fabrizio De André” e “Falegname di parole-le canzoni la musica di Fabrizio De André” (entrambi editi da Feltrinelli), e con gli arrangiamenti di LUIGI MASCIARI, affermato chitarrista e compositore, VIVA DE ANDRÉ è un concerto-racconto che unisce musica jazz dal vivo, narrazione, immagini e audio di interviste inedite per restituire al pubblico il ritratto di un artista iconico.

Queste le prossime date:

17 agosto in Piazza Castello a Castelbuono (Palermo) in occasione di Jazz Festival – ore 21.30 – ingresso libero

12 settembre all’Arena Molini Marzoli di Torre del Greco (Napoli) in occasione del Devozioni Festival – ore 21.00 – ingresso libero

Dopo i sold out di questi anni nei principali teatri e festival jazz italiani (Umbria Jazz Winter, Blue Note Milano, Auditorium Parco della Musica di Roma, Südtirol Jazz Festival, Ascona Jazz, e molti altri), VIVA DE ANDRÉ farà tappa in tre luoghi suggestivi che ospiteranno questo raffinato e intenso tributo musicale che rivela dei lati meno conosciuti di De André, a partire dalla sua passione per il jazz.

Lo spettacolo è stato realizzato con la collaborazione della Fondazione Fabrizio De André Onlus, di cui Luigi Viva è socio fondatore.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella poetica e nell’impegno civile di De André, attraverso le parole di Luigi Viva, voce narrante, autore di riferimento per l’opera di De André, affiancato da un quintetto jazz di altissimo livello diretto da Luigi Masciari.

Lineup:

Luigi Viva: voce narrante

Luigi Masciari: chitarra, direzione musicale e arrangiamenti

Francesco Bearzatti: sax tenore, clarinetto

Alessandro Gwis: pianoforte, elettronica

Francesco Poeti: basso

Pietro Iodice: batteria

Nel repertorio, classici intramontabili come “La Guerra di Piero”, “La Canzone di Marinella”, “Il Pescatore”, “Creuza de mä”, reinterpretati in chiave jazz con arrangiamenti inediti.

Il CD ufficiale dello spettacolo, è pubblicato da Jando Music/Via Veneto Jazz, con la partecipazione straordinaria di Michael League (Snarky Puppy) e Giulio Carmassi (ex Pat Metheny Group).

Biografia Luigi Viva

Saggista, autore e giornalista romano, LUIGI VIVA è un profondo conoscitore di Fabrizio De André. I suoi libri, pubblicati da Feltrinelli, vennero autorizzati e, in parte, supervisionati dallo stesso De André. Per la loro ufficialità sono diventati un punto di riferimento per studiosi e appassionati. È stato collaboratore di testate come Ciao 2001, Jam, Classic Jazz, Il Sussidiario.net. È membro del comitato scientifico del Centro Studi Fabrizio De André presso l’Università di Siena. Ha di recente pubblicato Pat Metheny, Lyle Mays e la Storia del Pat Metheny Group.

Biografia Luigi Masciari

Compositore, chitarrista e arrangiatore, LUIGI MASCIARI ha suonato e registrato con musicisti internazionali come Danilo Rea, Aaron Parks, Jason Lindner e Michael League.

Ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio statunitense “Betty Carter’s Jazz Ahead for Performer and Composer”, che lo ha portato a esibirsi al Kennedy Center di Washington. Il suo ultimo album, “Somewhere in My Mind”, è stato inserito nelle categorie Best Alternative Jazz Album e Best Instrumental Composition per i Grammy Awards 2025.

È inoltre titolare della cattedra di chitarra jazz presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.

