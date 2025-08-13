POLA! in concerto @ ESPRESSIVAMENTE – Parco JALARI Barcellona P.G. (ME) 19 Agosto

Condividi questo articolo?

ESPRESSIVAMENTE 18° EDIZIONE

Espressivamente, festival di Espressioni Artistiche, divenuto ormai un appuntamento storico del Parco Jalari.

Decine di artisti, provenienti da diverse parti del mondo e appartenenti alle più svariate forme artistiche, daranno luogo ad una contaminazione di forme, suoni e colori, in cui ogni performance diviene parte del grande mondo dell’Arte.

Pubblicità

Quest’anno ̀ : iniziamo a conoscerli.

Daniele Fonte, viandante del suono, si accompagna nei suoi viaggi con vari strumenti, tra questi spiccano gli handpan (hang). “Gli strumenti suonano me per cantare”.

G La Spada , cantautore, produttore e polistrumentista, fonde testi in italiano con un sound R&B moderno e trame psichedeliche.

, Trio di @arcitavolatonda, ripropone le feste a bballu che nella tradizione contadina

del sud Italia salutavano la fine di un ciclo di lavoro, un’occasione per dimenticare tutta la stanchezza, come una gioiosa festa, un momento in cui condividere danze e suoni arcaici,

ma ancora estremamente vivi nel presente.

! è un quartetto musicale siciliano che rompe le barriere dei generi,

mescolando tradizioni e suoni provenienti da angoli diversi del mondo con una prospettiva fresca e audace.

‘ è un duo eclettico e dinamico.

è un progetto musicale nato nel 2013 tra Filicudi e Barcellona Pozzo di Gotto che si muove senza soluzione di continuità tra post-rock, jazz-rap, alternative, elettronica e cantautorato.

Condividi questo articolo?