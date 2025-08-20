Pippo Baudo, oggi il ‘ritorno a casa’ a Militello per l’ultimo abbraccio

Condividi questo articolo?

Alle 16 i funerali nel borgo natale a cui era rimasto sempre affezionato. Proclamato il lutto cittadino

Ultimo saluto a Pippo Baudo oggi, mercoledì 20 agosto. Nella Chiesa Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania (Catania), la camera ardente poco prima delle 9. Poi alle 16 i funerali del noto conduttore televisivo, che ha scelto di essere sepolto nella sua Militello. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1, nel corso di uno speciale Tg1. Il feretro è arrivato poco dopo la mezzanotte ed è stato accolto da un lunghissimo applauso.

Da Roma a Militello, dalla ribalta degli studi televisivi ai silenzi accoglienti del suo paese natale, Baudo ha portato con sé l’orgoglio di una terra che non ha mai smesso di chiamare “casa”: un uomo che ha fatto del legame con il suo borgo il segreto della sua straordinaria umanità. “Sono un uomo di provincia”, amava ripetere con orgoglio nelle sue sincere interviste, lui che aveva conquistato i palcoscenici più grandi della televisione italiana.

Nato a Militello il 7 giugno 1936, Pippo Baudo è cresciuto tra queste antiche pietre, i profumi intensi e i colori caldi del Val di Noto, un territorio ricco di storia e cultura barocca. Il suo legame con il borgo era viscerale e profondo: “Militello è un borgo bellissimo”, diceva spesso, e con passione si fece promotore della sua bellezza a livello nazionale, culminando con la storica vittoria del titolo di “Borgo dei Borghi 2025”. “Per me è un grande onore che il mio nome si leghi a quello di Militello”, ripeteva con commozione.

