Parigi, arrestato l’uomo che si era acceso sigaretta con fiamma milite ignoto

Si tratta di un senza fissa dimora di nazionalità marocchina ma con un permesso di soggiorno fino ad ottobre 2025

L’uomo che si era acceso una sigaretta con la fiamma della tomba del milite ignoto che a Parigi si trova sotto l’Arco di Trionfo è stato arrestato. L’arresto dell’uomo, un senza fissa dimora di nazionalità marocchina ma con un permesso di soggiorno fino ad ottobre 2025, è stato effettuato ieri alle 18 in Avenue de la Grande Armée. L’uomo inizialmente ha negato l’accaduto prima di ammettere rapidamente i fatti. È accusato di “aver violato una tomba, un’urna cineraria o un monumento eretto in memoria dei defunti”, reato che comporta un rischio teorico di un anno di carcere e una multa di 15.000 euro.

Il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, riferisce ‘Le Figaro’, ha deciso di ritirare il permesso di soggiorno dell’uomo, noto dalla polizia e con numerosi precedenti penali tra cui furto d’auto, danneggiamento, violenza o ingiuria pubblica a causa della razza.

La polemica era scoppiata in Francia dopo la diffusione sui social di un video che riprendeva l’uomo mentre si accendeva una sigaretta con la fiamma del milite ignoto. Davanti a una dozzina di persone che stavano di fronte alla tomba del milite ignoto – una tomba collocata sotto l’Arco di Trionfo dall’11 novembre 1920 in memoria dei soldati caduti per la Francia durante la Prima Guerra Mondiale – l’uomo aveva superato le transenne e usato la fiamma del monumento per accendersi la sua sigaretta, prima di scavalcare di nuovo i cancelli, senza dire una parola o voltarsi. La ministra con delega alla Memoria e ai veterani, Patricia Mirallès ieri aveva annunciato l’avvio di un’azione legale nei confronti dell’uomo responsabile di “un oltraggio alla memoria degli uomini caduti per la Francia”. Secondo ‘Le Figaro’ il video è stato girato da una turista lettone lunedì 4 agosto poco prima delle 21 e pubblicato per la prima volta sul social network Tiktok.

