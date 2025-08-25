Palermo. Villa Trabia diventa casa della speranza: “SiciliArte’ 2025” per il “Giulia Hospital Centre”

Condividi questo articolo?

Palermo si prepara ad accogliere la 2ª edizione di “SiciliArte’ 2025 Italy Expo”, in programma dal 14 al 16 novembre nella suggestiva cornice di Villa Trabia, via Antonino Salinas 3. L’edificio settecentesco, che oggi ospita uffici comunali e una biblioteca pubblica, diventerà spazio d’arte e solidarietà.

Con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Palermo, l’associazione “unalottaxlavita ETS” porta in città un evento che unisce cultura e solidarietà, inserito nel calendario nazionale del festival “Dalla Strada al Cuore”, giunto alla sua 9ª edizione e riconosciuto come una delle manifestazioni solidali più seguite in Italia. La direzione artistica è affidata al maestro Maurizio Lucchese che ha accolto l’incarico con gratitudine e commozione, mentre l’ufficio stampa degli eventi organizzati dall’ente no profit resta, come consuetudine, nelle mani della giornalista Dorotea Rizzo. A presentare l’iniziativa sarà la professoressa Maria Patrizia Allotta, docente di Filosofia e presidente del Senato Accademico dell’Accademia di Sicilia. La mostra ospiterà sculture, dipinti e libri, visitabili per tre giorni – dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 18:30 – negli spazi di Villa Trabia, mentre le recitazioni poetiche si terranno sul palco del festival “Dalla strada al Cuore” all’interno dei giardini di Villa Trabia – “Parco Ninni Cassarà”. L’evento non ha solo un’anima culturale: il vero obiettivo è raccogliere fondi per l’apertura a Palermo del “Giulia Hospital Center”, un centro semi-intensivo pediatrico con laboratori specialistici a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale. Ad accogliere artisti e visitatori ci saranno le studentesse delle classi IV e V del Liceo delle Scienze Umane “Regina Margherita” di Palermo. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato, mentre i vincitori delle varie categorie saranno premiati con il “Premio Solidarietà 2025”, consegnato domenica 16 novembre da una giuria presieduta dalla psicologa Claudia Tripi. Alla segreteria della giuria il dott. Scarfeo Giuliano di Villarosa Claudio, già direttore amministrativo dell’ente no profit.

Le parole di Gabriele Montera, presidente dell’associazione “unalottaxlavita ETS”

Pubblicità

«Il mio impegno nasce da un giuramento fatto a mia figlia Giulia, all’indomani della sua nascita. Un errore medico le ha negato la possibilità di vivere come tutti i bambini, e da quel momento ho sentito il dovere di trasformare il dolore in speranza. Se non potrò impedire altri errori, voglio almeno garantire a Giulia e a tutte le “Giulia” una vita più dignitosa, senza più viaggi della speranza. Così è nato il progetto “Ci Sono… Anch’Io”, che porterà a Palermo un centro semi intensivo pediatrico. Non abbiamo appoggi politici, né risorse pubbliche: ci sosteniamo solo con la forza delle idee e con la solidarietà delle persone. Per questo il 14, 15 e 16 novembre porteremo in città eventi di rilievo nazionale, certi che il cuore dei palermitani – che io considero un cuore d’oro – saprà accogliere questo appello. Con la loro presenza e con le loro donazioni, insieme potremo dare vita al “Giulia Hospital Centre”, un luogo che non sarà solo cura ma simbolo di amore e giustizia.».

Condividi questo articolo?