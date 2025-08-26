Palermo. Concerto 28 agosto a Villa Niscemi: “I quartetti” di Haydn, Schubert e Mendelssohn

Condividi questo articolo?

Protagonista dell’ultimo appuntamento della Stagione estiva degli Amici della Musica sarà il New Era Quarte

Giovani talenti internazionali per l’ultimo appuntamento della Stagione estiva dell’Associazione Siciliana Amici della Musica: a Villa Niscemi, giovedì 28 agosto alle ore 21.00, per concludere l’estate musicale dell’Associazione, sarà il New Era Quartet, ensemble di giovani musicisti nato nel 2021 presso il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste. La formazione è composta da Kristina Mlinar e Teodora Kaličanin (violini), Daniele Valabrega (viola), Alessandro Pietro Dore (violoncello), provenienti dalla Serbia/Bosnia ed Erzegovina, Montenegro ed Italia. Per il pubblico degli Amici della Musica eseguiranno il Quartetto per archi n. 1 in Sol maggiore Op. 77 di Joseph Haydn, il “Quartettensatz” in Do minore D. 703 di Franz Schubert e il Quartetto per archi n. 2 in La minore Op. 13 di Felix Mendelssohn.

Il concerto fa parte del Festival “Musica Con Vista”, manifestazione organizzata dal “Comitato AMUR” – che riunisce alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia della musica da camera – in collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”, impresa culturale creativa che sostiene giovani quartetti d’archi e ensemble di musica da camera internazionali nell’avvio alla carriera, valorizzando così il patrimonio culturale europeo. Inoltre la manifestazione vede il sostegno di Poste Italiane.

Pubblicità

Diversi sono i riconoscimenti che in pochi anni il New Era Quartet ha ottenuto, come il Premio Speciale al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Giulio Rospigliosi” nel 2023, che gli ha permesso di essere invitati al festival in Francia “Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe”, e nello stesso anno il “Premio Nazionale delle Arti” in rappresentanza del Conservatorio Tartini di Trieste. Nel gennaio 2024 ottengono il primo premio al Premio per la Musica “Lilian Caraian” XXXVI Edizione. Nell’aprile del 2024, il New Era Quartet ha avuto l’onore di ricevere a Trieste il “Premio Giovani Eccellenze” per la Musica d’Insieme, assegnato dell’Arciduchessa Herta Margarethe d’Asburgo-Lorena, Fondatrice e Presidente dell’Associazione “Flame of Peace”.

Condividi questo articolo?