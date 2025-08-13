Palermo. Asia Vitale racconta tutta la sua verità a Lo Sperone podcast

Condividi questo articolo?

Asia Vitale, vittima due anni fa di uno stupro di gruppo a Palermo, racconta la sua verità e la sua nuova vita a Milano, col sogno di diventare una personal trainer all’estero a Lo Sperone podcast

Si è trasferita da Palermo a Milano «per non incontrare mai più» quando verranno liberati i suoi stupratori, ma anche perché veniva additata nel capoluogo siciliano «persino dai bambini per strada che mi riconoscevano» come «una indegna».

È una Asia Vitale – vittima due anni fa di uno stupro di gruppo organizzato da sette ragazzi al Foro Italico di Palermo – che vuole cambiare totalmente vita quella intervistata da Gioacchino Gargano e Santiago Megna nel corso dell’ultima puntata di Lo Sperone Podcast, disponibile su YouTube al link: https://www.youtube.com/watch?v=_eI8MhKq774 .

Nel corso dell’intervista Asia Vitale, oltre a ricordare di quella maledetta sera, ha raccontato di essere stata abusata sessualmente a 3 anni dal padre «che non era il mio vero padre, visto che sono nata con la fecondazione assistita», ma anche da un cugino. E ancora: le esperienze con l’eroina, il crack, la cocaina e l’aneddoto di quella volta che «strafatta a Ballarò» è stata raccolta per strada e salvata da una prostituta.

Al centro dell’intera puntata – che per le dichiarazioni fatte da Asia Vitale è un pugno allo stomaco per tante femministe che hanno manifestato per lei «perché quei ragazzi, dopo che mi hanno violentato, se non mi avessero abbandonato per strada, non li avrei denunciati» – c’è la mancanza di affettività e di ricerca della trasgressione, che oggi la vittima dello stupro di Palermo sfoga con l’avere aperto un profilo sulla piattaforma Onlyfans. «Perché – ha dichiarato – se tanti hanno visto il mio corpo nudo e violentato gratuitamente con i video circolati sui telefonini, non vedo perché io oggi non debba fare del mio corpo stesso uno strumento di vetrina a pagamento. Bisogna sapere distinguere il sesso consenziente, rispetto alla violenza e al trauma che ho subito. Io poi ho cercato di fare dei lavori normali, ma venivo solo sfruttata».

E il futuro? Asia Vitale intanto si è trasferita a Milano e non vuole tornare a vivere a Palermo per non incontrare, quando verranno liberati, i suoi violentatori. L’obiettivo futuro è trasferirsi all’estero, farsi dimenticare e diventare una personal trainer. Intanto, comunque, c’è anche la trattativa in corso con una piattaforma televisiva per girare una docufiction che la riguarda.

