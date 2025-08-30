Omicidio a Catania: ucciso uno dei parcheggiatori abusivi del parcheggio Lidl di corso Sicilia

Condividi questo articolo?

Morto accoltellato un uomo di 40 anni noto per essere uno dei parcheggiatori (abusivi) del parcheggio di corso Sicilia del supermercato Lidl, vicino piazza della Repubblica. L’omicidio intorno alle 11.30 del mattino. Sul posto la Polizia insieme al personale 118 che ha constatato la morte dell’uomo.

La vittima si chiama Alessandro Indurre, svolgeva attività saltuarie compresa appunto quella di parcheggiatore abusivo, lascia una bambina.

Secondo le prime, sommarie, informazioni sarebbe scoppiata una lite fra la vittima e un altro parcheggiatore abusivo extracomunitario, poi degenerata fino all’accoltellamento. La Polizia ha rintracciato e arrestato l’assassino, si tratta di un 37enne etiope anch’esso noto in zona. Lo hanno trovato poche ore dopo nei pressi di una fontanella in via Aretusa mentre, goffamente, provava a lavare i propri abiti cercando di eliminare le tracce di sangue.

