Oggi i funerali di Simona Cinà, la giovane morta in piscina a Bagheria

Oggi familiari, amici e tutta la comunità di Capaci si riuniscono per dare l’ultimo addio alla ventenne Simona Cinà, morta durante una festa di laurea di due amici a Bagheria. La giovane è stata trovata riversa in piscina e sin dalle prime ore si era diffusa la sensazione che la sua morte fosse avvolta da un alone di mistero. Le indagini invece, e l’autopsia, adesso fanno pensare a una tragica fatalità.

Anomalie e discrepanze sono state tutte esaminate e non pare ci sia nulla di sospetto attorno alla morte della giovane atleta.

L’autopsia, ancora non completa -bisogna infatti attendere l’esito degli esami tossicologici che non può arrivare prima di 45 giorni- esclude qualsiasi problema cardiaco, né -pare- si possa ipotizzare una spinta. La morte sarebbe avvenuta per annegamento. Forse la giovane è caduta in piscina in un momento in cui nessuno era presente sulla scena e per qualche motivo non è riuscita a salvarsi.

Oggi però, alle 12.30 presso la Chiesa Madre di Capaci, non è il giorno delle ipotesi, bensì quello del dolore. Al termine del funerale la salma sarà accompagnata all’ultima dimora.

