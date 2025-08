Nuovo singolo di Annalisa Minetti “Come il Jazz” feat.

Condividi questo articolo?

Danny Losito che ha scritto e prodotto il brano, arrangiato e suonato con Michele Fazio al pianoforte e Luca Meneghello alla chitarra.

“Per me è stato un grande privilegio ricevere questo brano da Danny Losito, che l’ha scritto insieme a due eccellenti musicisti come Michele Fazio e Luca Meneghello. È stato un momento molto emozionante – racconta Annalisa Minetti – sentire queste note che mi hanno fatto percepire i colori di un funky davvero straordinario, un’esperienza unica.”

“A volte la musica sembra scegliersi da sola il suo destino – dice Danny Losito – quando ho condiviso questa canzone con Annalisa Minetti, si è subito immersa nel testo e nella musica e io non ho potuto che accettare con entusiasmo di realizzarla con lei. È nata così una connessione speciale, ed è per me un grande onore affidare questa musica a una voce e a un’anima che stimo profondamente. Un incontro imprevisto, un vero e proprio colpo di fulmine questo che per me è un altro regalo che mi ha fatto la musica.”

La canzone esprime il sentimento di un amore intenso e appassionato, dove due persone condividono momenti speciali durante una notte. Il protagonista ammette di non conoscere completamente l’altra, ma si sente coinvolto da un’energia nuova e da colori che si armonizzano con il suo mondo. La musica, in particolare il jazz e le note improvvisate, rappresenta l’atmosfera di libertà e spontaneità di questo rapporto. La notte, i baci e il senso di complicità rendono tutto unico e magico, come un momento che sembra eterno. In definitiva, è un canto dedicato all’impulso di lasciarsi andare, alla fisica attrazione e alla magia di due anime che si incontrano e si comprendono attraverso le emozioni condivise. E a proposito di musica questo… è funky.

Annalisa Minetti, milanese di nascita, è romana di adozione. Nel 1997 partecipa a Miss Italia dove arriva settima, e l’anno dopo è in gara a Sanremo con “Senza te o con te” vincendo sia la sezione giovani che quella dei Campioni (unica artista ad aver ottenuto questo risultato). Tornerà altre due volte al Festival in coppia con Toto Cutugno nel 2005 e nel 2008.

Dal 2010 comincia a praticare a livello agonistico atletica leggera, nel 2012 conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo per la categoria ‘non vedenti’ e ottiene la medaglia di bronzo ai campionati europei di atletica leggera paralimpica.

Nel 2013 è medaglia d’oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica negli 800 metri stabilendo il record mondiale anche in questa categoria e in seguito viene nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Prende parte ai Campionati del mondo di Paraciclismo in Svizzera e nel 2017 è medaglia d’oro alla Maratona di Roma.

Si riparla di musica quando partecipa su Rai1 a Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti, dove conquista il pubblico arrivando seconda nella classifica generale e prima nella categoria donne. Nel 2019 esce “Più in alto”.

Nel 2020 in occasione del centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo II canta “Karol”, a lui dedicata e insieme ad altri artisti, tra cui Mario Biondi, Gaetano Curreri, Dodi Battaglia lancia “ Il nostro tempo” raccogliendo fondi per l’Associazione Auser in aiuto alle persone in difficoltà durante la pandemia. Nel 2021 esce “Invincibili” e nel 2022 “Dejà vu”.

Arriva il 2023, con il rapper milanese FRE, pubblica “Nevica” poi “Blu” e il 31 dicembre presenta in anteprima assoluta, durante il concerto di Capodanno in Piazza Del Plebiscito, “Torno A Napoli” racconto dei profumi, dei colori e dei suoni della città che ha dato i natali a tanti grandi artisti e in cui Annalisa torna per ritrovare benessere. Il video, da un’idea di Laura Polverini, regia di Gianluca Allotta, al Premio Roma Videoclip consente ad Annalisa, di ricevere un riconoscimento speciale per l’interpretazione.

In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2024, viene pubblicato “Diversamente Pazzesca” brano con chiari riferimenti, nel video, alla sua passione per lo sport oltre che la musica. Annalisa sta lavorando al suo nuovo progetto e torna con l’inedito “Come il Jazz” con il featuring di Danny Losito che ha scritto e prodotto il brano.

