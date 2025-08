“Nuova Compagnia Odèon” in scena “Non mi dire te l’ho detto”, Villa Comunale- Nicolosi

Condividi questo articolo?

“Marito e moglie, assidui frequentatori di social network, vogliono conoscere nuovi amici ma si ritrovano in una serie di equivoci, dove la cavia di turno è l’imbranato Vincenzo.” Questo, in sintesi, il tema della rappresentazione teatrale, della Nuova Compagnia Odèon, diretta da Rita Nicotra e Carlo Mammana. La brillante commedia, in due atti, “Non mi dire te l’ho detto”, esilarante testo di Paolo Caiazzo, curata alla regia da Sebastiano Finocchiaro, è in scena al Parco Anselmi (Villa Comunale) a Nicolosi, sabato 2 agosto alle ore 21.

Il testo scritto quando le prime chat e il corteggiamento anonimo cominciavano ad affascinare il popolo di internet e che poi, con l’esplosione della rete, sono nati due “identità”, quella reale e tranquilla e quella virtuale e spericolata dei classici leoni da tastiera. È la storia di Guglielmo, medico affermato e dongiovanni convinto che, per aiutare il suo amico Vincenzo, un po’ imbranato con il gentil sesso, gli cede la sua casa per un appuntamento galante con una donna conosciuta in chat, mentendo alla moglie Raffaella e costringendola a lasciare libero l’appartamento. L’appuntamento viene interrotto dalle visite inaspettate di un ispettore dell’ufficio adozioni, un’assistente sociale e il parroco.

La tecnologia e i sentimenti non sempre vanno d’accordo, anche se è risaputo che i social sono diventati uno strumento “delicato”. Infatti, stavolta, ad andarci di mezzo, sono un matrimonio d’interesse ed il rapporto tra due amici dal carattere diametralmente opposto: da una parte un serio dottore che ama divertirsi avventurandosi in storie extra-coniugali, l’altro un programmatore informatico, dal carattere introverso, che con le donne è pressappoco incapace e preferisce, quindi, tuffarsi nel mondo degli incontri in “rete”. Ed è così che l’eterno gioco della seduzione, unito al fascino del rischio, investe il precario equilibrio di una coppia apparentemente normale. Un’attualissima commedia degli equivoci, dove intrighi, bugie, mix di situazioni paradossali imbarazzanti e tradimenti si susseguono con un ritmo frenetico di gag, battute e colpi di scena, vivacizzando la commedia, regalando risate fino alla fine. “Non mi dire te l’ho detto”, risulta alla fine il tormentone dello spettacolo, che ha il semplice scopo di sottolineare, con leggerezza, che cambiano i tempi, mode e strumenti, ma restano invariate le umane debolezze. Sul palco: Sebastiano Finocchiaro, Salvo La Rosa, Noemi Romano, Orazio Finocchiaro, Lorena Bucchieri, Bartolo Giavatto, Martina Duscio.

