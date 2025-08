“Notti di Stelle”, tre serate di emozioni a Fiumefreddo di Sicilia. Ospiti Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia.

Condividi questo articolo?

Musica, comicità, spettacoli pirotecnici e intrattenimento sotto le stelle. A Fiumefreddo di Sicilia c’è grande attesa per la rassegna estiva ‘Notti di Stelle’, in programma l’8, 9 e 10 agosto alla Villa Comunale. Organizzata dall’associazione culturale e sportiva Cold River, con il patrocinio del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, la manifestazione promette di regalare tre serate indimenticabili a cittadini e visitatori.

Il programma prevede una prima serata, venerdì 8 agosto, dedicata alla musica dal vivo con l’esibizione dei Bradisismi, una band capace di coinvolgere il pubblico con ritmi travolgenti e grande energia. Sabato 9 agosto saliranno sul palco due nomi amatissimi della comicità e della televisione siciliana, Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, per uno spettacolo ricco di emozioni, storie e risate. Al termine della serata, intorno alle 23:30, lo sguardo sarà rivolto al cielo per la prima edizione dei Fuochi di San Lorenzo, uno spettacolo pirotecnico che illuminerà l’estate di Fiumefreddo e regalerà un momento di grande suggestione in piazza Francesco Hayez. La rassegna si chiuderà domenica 10 agosto con “C Factor 2.0”, una serata di intrattenimento a cura di Carlo Savoca, dove protagonisti saranno il talento e la voglia di mettersi in gioco. “Con ‘Notti di Stelle’ vogliamo offrire ai cittadini di Fiumefreddo e ai visitatori un’occasione per ritrovarsi, per vivere il nostro paese in modo diverso, riscoprendo il piacere dello stare insieme tra musica, divertimento e spettacolo – dichiara l’assessore agli Eventi Antonio Giuliano – È un programma pensato per coinvolgere diverse fasce d’età e valorizzare le energie positive del nostro territorio, in una cornice incantevole come la Villa Comunale”.

Ogni serata sarà arricchita dalla tradizionale spaghettata aglio, olio e peperoncino, oltre alla presenza di stand gastronomici e artigianato locale, per un’atmosfera festosa e conviviale che abbraccia tutta la comunità. L’ingresso è libero e aperto a tutti. “La nostra associazione, sempre attenta alle dinamiche sociali del nostro paese, mette grande impegno e sacrificio nell’organizzazione di eventi come questo – spiegano il presidente e il vicepresidente dell’associazione Cold River, Cesare Cavallaro e Massimo Caramma – Lo facciamo con passione, nella consapevolezza che offrire spazi di incontro, svago e condivisione sia un modo concreto per contribuire al benessere collettivo e al rafforzamento del tessuto sociale. ‘Notti di Stelle’ è per noi un atto d’amore verso la nostra comunità, una festa popolare pensata per unire e far brillare Fiumefreddo”.

