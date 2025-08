Noto, al via alla Sala Gagliardi la mostra “Photographilìa” curata da Oreste Monaco

Condividi questo articolo?

Domenica 10 agosto 2025, alle ore 20.00, verrà inaugurata a Noto (SR), presso la Sala Gagliardi, la mostra fotografica Photographilìa, curata da Oreste Monaco, che resterà aperta fino al 30 settembre 2025.

Monaco, quest’anno, presenterà la sua produzione artistica più recente insieme ad altri quattro artisti che si dedicano alla fotografia, alcuni già affermati, altri emergenti, con l’intento di creare connessioni e stimolare dialoghi e riflessioni all’interno di uno spazio espositivo articolato in cinque sale e una sala conferenze.

Gli artisti partecipanti sono: Oreste Monaco, Giuseppe La Spada, Rosita Gia, Andrea Matteo Petrelli e Anna Marta Csejtei.

La mostra mette insieme artisti che hanno scelto la fotografia come linguaggio per raccontare tematiche che ci accomunano tutti. Fotografi che credono nell’arte come forza motrice del cambiamento e che vedono in questo mezzo uno strumento potente per comunicare a un livello più intimo e profondo di quanto, a volte, riescano le parole.

Principesse, viaggiatori, acrobati, ninfe, sirene e ribelli: questi sono i personaggi del viaggio che vi attende oltre la soglia. Si tratta di una mostra romantica, una serie di opere delicate, oniriche e simboliste, che vogliono trasmettere un modo di vivere più semplice, meno frenetico e più coraggioso.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Noto e dal CUMO, con il supporto di Feudo Maccari, Fecarotta, P.A.R.O.S.H. e Dolphin Excursions e Bulthaup Catania.

Oreste Monaco (Catania, 1992) è un art director. Ha vissuto per quasi dieci anni tra Milano, Barcellona e Madrid. Si è laureato in comunicazione pubblicitaria presso l’Istituto Europeo di Design, con specializzazione in Art Direction, e ha poi lavorato in diverse agenzie pubblicitarie spagnole.

La sua passione per l’arte lo ha portato a intraprendere la carriera di art director e, con l’inizio della pandemia nel 2020, ha deciso di tornare in Sicilia per dedicarsi completamente alla propria ricerca artistica. Collabora con diverse gallerie in Europa ed è rappresentato da Early Birds Gallery di Knokke e dalla Stp Gallery di Greifswald.

Il suo lavoro è stato pubblicato su testate specializzate come Exibart e L’Officiel Art, riscuotendo particolare apprezzamento all’estero. Monaco affronta tematiche sociali, utilizzando l’arte come veicolo di giustizia e diffusione di valori come la parità di genere, l’inclusione e la difesa delle minoranze.

La sua estetica è contemporanea, ma profondamente influenzata dall’arte di fine Ottocento, in particolare dai pittori preraffaelliti, con i quali condivide l’interesse per il mito e la psiche.

