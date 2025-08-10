‘Ndrangheta, arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone

Condividi questo articolo?

L’uomo era stato colpito dal ‘Red Notice’ Interpol, catturato in un appartamento nel quartiere residenziale di Cali

Arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone. Era stato colpito da ‘Red Notice’ Interpol, in quanto ricercato per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con le aggravanti connesse a due distinti tentativi di importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica.

A carico di Starnone è stata già emessa una sentenza di condanna a 5 anni e mezzo per reati di droga. L’uomo è stato catturato mentre si trovava in un appartamento nel quartiere residenziale di Cali, capoluogo del dipartimento Valle del Cauca.

