Napoli, incendio su traghetto con 155 passeggeri: fiamme domate

La motonave Rubattino, salpata da Palermo, ha proseguito con 2 rimorchiatori ed è approdata al porto di Napoli poco prima della mezzanotte

Incendio nella sala macchine della motonave ‘Raffaele Rubattino’ della società Tirrenia partita da Palermo con destinazione Napoli. L’incendio, si legge in una nota della Compagnia Italiana di Navigazione (Cin), è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti. La nave ha proseguito verso il porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori. L’incendio scoppiato in sala macchine è stato spento e l’area è stata sigillata.

A bordo della nave 155 passeggeri più i membri dell’equipaggio. La motonave ‘Raffaele Rubattino’ è stata raggiunta da due motovedette della Capitaneria di Porto di Napoli e di Capri e altre 5 navi commerciali sono state dirottate sul posto. La motonave è approdata al porto di Napoli poco prima della mezzanotte.

