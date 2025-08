“Mythos Troina Festival”, inizia OltreMythos con la prima nazionale di “ACAB – Agamennone Caro Adesso Basta”

Condividi questo articolo? Una serata fra amici per ripercorrere...

Nel 306° anniversario della battaglia di Francavilla che fu combattuta il 20 giugno 1719 nelle vicinanze della città di Francavilla di Sicilia, tra il Regno di Spagna e l'Impero austriaco durante la guerra della Quadruplice Alleanza, per la conquista del Regno di Sicilia, il comune di...

Sulle alture dei Colli di San Rizzo nel settore NE dei Monti Peloritani (Messina), per la precisione in contrada Piano Rama nelle vicinanze dell'Istituto "Figlie Maria Ausiliatrice", è ubicato il cosiddetto eremo rupestre di Sarrizzo, una piccola cavità artificiale dalla pianta rettangolare scoperta nel 1980 dall'arch....

L'attuale conflitto in Medio Oriente pone la Sicilia,...

Il messaggio del Capo dello Stato: "La Repubblica non abbandona la ricerca della verità" La strage di 45 anni fa nel cielo di Ustica "ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato. Tutti coloro che erano a...

Il Collettivo V.A.N. mette in scena una riflessione spietata sul dominio, sulla gloria che si consuma, sul desiderio inestinguibile di grandezza e sull’impossibilità di lasciarlo andare. Una danza tragica e grottesca che rilegge il mito con linguaggio contemporaneo, ritmo incalzante e una crudele ironia.

Elemento centrale è il coro di marionette, figure ambigue che parlano, cantano, si muovono e muovono i fili del potere. Il coro non solo racconta, ma invade e trasforma la scena, ridefinendo continuamente lo spazio attraverso una scenografia mobile e instabile firmata da Carlo Gilè.

In scena un cast potente e corale formato da Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente . Le musiche originali, composte ed eseguite dal vivo da Andrea Di Falco e Gabriele Rametta , scandiscono i passaggi emotivi e rituali dello spettacolo, trasformandolo in un’esperienza immersiva.

Lo spettacolo, che ha ingresso gratuito, rilegge con taglio contemporaneo la tragedia di Seneca, trasformando Agamennone da eroe a spettro, simbolo di un potere che sopravvive a sé stesso. Un ritorno a Micene che non ha il sapore della gloria, ma l’amarezza dell’illusione: il re è ormai solo un’ombra che danza la sua disfatta.

A inaugurare questa sezione dedicata che prevede due eventi speciali che si svolgeranno in suggestive location, dando così al festival un carattere diffuso, è lo spettacolo in prima nazionale “ ACAB – Agamennone Caro Adesso Basta ” del Collettivo V.A.N . .

Martedì 5 agosto 2025 alle ore 20.30, nella suggestiva Piazza Conte Ruggero di Troina, prende il via OltreMythos del Mythos Troina Festival , diretto da Luigi Tabita .