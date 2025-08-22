Muore a 15 anni nell’azienda agricola investito da trattore

Condividi questo articolo?

Una tragica fatalità o un grave errore? Non è chiaro chi si trovasse alla guida del trattore che durante una manovra all’interno dell’azienda agricola di famiglia, ha investito e ucciso il 15 enne Andrea Passalacqua. Di certo c’è che sono scattati subito i soccorsi ed è stato attivato anche l’elisoccorso ma le ferite per il povero ragazzo erano troppo gravi. È morto così Andrea Passalacqua, in una torrida giornata estiva, dilaniato dalle ferite di un trattore.

Subito allertati i soccorsi sul posto si è recata un’ambulanza del 118 ma il ragazzo era già spirato. Adesso indagano i Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, dove è accaduta la tragedia.

