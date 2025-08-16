Morto Pippo Baudo, aveva 89 anni

Condividi questo articolo?

La notizia, confermata da un amico di famiglia è arrivata in serata. A 89 anni si è spento nella sua casa Pippo Baudo.

Da tempo ormai il Pippo nazionale viveva in casa, a Roma, sofferente ma sempre lucido.

Tra i presentatori più conosciuti della televisione italiana, ha esordito nei primi anni sessanta ed è stato uno dei volti più importanti della Rai per tutti gli anni successivi salvo un breve periodo, con modesto successo, trascorso su Mediaset. Nel corso della sua attività ha condotto numerose edizioni di varietà come Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo, del quale detiene il record di conduzioni, avendolo presentato tredici volte tra il 1968 e il 2008, e di cui è stato anche direttore artistico in sette delle tredici edizioni condotte. Nei suoi programmi ha lanciato o rilanciato personalità musicali come Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo e ha tenuto a battesimo le carriere di personaggi come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Beppe Grillo, Barbara D’Urso, Elio e le Storie Tese e tanti altri. Parallelamente all’attività televisiva ha anche partecipato a diversi film e fiction, principalmente nei panni di se stesso, ed è autore di alcuni brani musicali, sfruttati soprattutto in ambito televisivo o cinematografico. (wp)

