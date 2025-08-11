Morta una bimba di due anni nel ragusano a causa di un incidente stradale

Un tragico pomeriggio quello di domenica 10 agosto nel ragusano dove, lungo la SS514 in località di Licodia Eubea, nello scontro fra un’utilitaria e un minivan una bimba di appena due anni è deceduta, mentre i genitori sono stati ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Caltagirone e Catania. Lo scontro si è verificato, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, in prossimità dell’uscita per Grammichele-Caltagirone. La famiglia che viaggiava a bordo dell’utilitaria è originaria di Comiso. Feriti ma non in gravi condizioni i tre occupanti del minivan.


