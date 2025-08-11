Morta una bimba di due anni nel ragusano a causa di un incidente stradale

Condividi questo articolo?

Un tragico pomeriggio quello di domenica 10 agosto nel ragusano dove, lungo la SS514 in località di Licodia Eubea, nello scontro fra un’utilitaria e un minivan una bimba di appena due anni è deceduta, mentre i genitori sono stati ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Caltagirone e Catania. Lo scontro si è verificato, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, in prossimità dell’uscita per Grammichele-Caltagirone. La famiglia che viaggiava a bordo dell’utilitaria è originaria di Comiso. Feriti ma non in gravi condizioni i tre occupanti del minivan.

Condividi questo articolo?