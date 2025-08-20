Messina: Pace del Mela, conclusa la bonifica del tratto di via Pace–Giammoro

Condividi questo articolo?

Residui rimossi nell’arco di una giornata, ripristinate le condizioni ordinarie

La Città Metropolitana di Messina prosegue il programma di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria di propria competenza, attraverso interventi diffusi e puntuali a beneficio delle comunità locali, con l’obiettivo di garantire standard omogenei su un territorio ampio e complesso.

A Pace del Mela è stato completato l’intervento di pulizia lungo via Pace–Giammoro, con la rimozione del materiale residuo derivante da un’operazione di scerbatura, temporaneamente accantonato a causa di un problema tecnico prontamente risolto, e il conseguente ripristino delle normali condizioni di percorribilità.

L’azione rientra nella pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria che l’Ente sta portando avanti su tutta la rete stradale metropolitana. Il programma conferma la presenza costante di Palazzo dei Leoni sul territorio, con attività che spaziano dalla messa in sicurezza del piano viabile alle campagne di scerbatura e pulizia delle strade provinciali.

L’obiettivo prioritario è migliorare la percorribilità e ridurre i fattori di rischio, attraverso l’impiego di personale e mezzi dedicati.

“La sicurezza stradale è per noi una priorità quotidiana – dichiara il sindaco metropolitano Federico Basile –. Anche a Pace del Mela, come in tutto il territorio, operiamo con programmazione e tempestività per garantire condizioni di viabilità in sicurezza a cittadini e automobilisti”.

