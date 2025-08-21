Messina fa il pieno di finanziamenti dalla Regione Siciliana 35 milioni per viabilità e scuole

Condividi questo articolo?

Sbloccati i fondi 2022 e 2023 grazie all’interlocuzione istituzionale di Basile e Campagna

La Città Metropolitana di Messina ha ottenuto dalla Regione Siciliana due finanziamenti, relativi alle annualità 2022 e 2023, per un totale di 34,9 milioni di euro destinati a interventi di manutenzione straordinaria della viabilità e dell’edilizia scolastica.

Le risorse, già programmate ma finora non disponibili, sono state sbloccate a seguito di un costante confronto istituzionale tra il sindaco metropolitano Federico Basile, il direttore generale Giuseppe Campagna e gli uffici regionali competenti.

L’attività svolta ha consentito la liquidazione delle somme in coerenza con il programma quinquennale 2021-2025, rappresentando un importante risultato strategico e aprendo la strada a interventi attesi e strategici per il territorio.

Per il 2022 è stato erogato l’importo di 16.813.173,54 euro, mentre per il 2023 la somma liquidata ammonta a 18.129.588,26 euro. Entrambi i finanziamenti fanno riferimento al comma 883 dell’articolo 1 della legge 145/2018, che assegna alla Regione Siciliana 540 milioni di euro per Liberi Consorzi e Città Metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

L’utilizzo di tali risorse permetterà di accelerare l’apertura dei cantieri, migliorare la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici superiori, con effetti positivi sulla qualità della vita delle comunità locali.

“Questi finanziamenti rappresentano un risultato importante, che ci consentirà di dare continuità a opere necessarie e attese – ha dichiarato Basile –. Il loro ottenimento dimostra come il confronto sinergico tra le istituzioni pubbliche, finalizzato ad attrarre risorse fondamentali, sia determinante per lo sviluppo del territorio metropolitano. Continueremo a operare con metodo e responsabilità per garantire al nostro comprensorio un sistema viario e scolastico più sicuro, efficiente e funzionale”.

Da sinistra,. il direttore generale della Città Metropolitana di Messina Campagna e il sindaco metropolitano di Messina Basile

