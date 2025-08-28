Messina, consegna lavori PNRR per riqualificazione dell’Arco di Cristo Re e della Fonderia ex Ragno

Condividi questo articolo?

Le due cerimonie in programma a Palazzo Zanca (ore 10:00) e Fonderia ex Ragno (ore 11.30)

Stamani, giovedì 28 agosto, la Città Metropolitana di Messina darà l’avvio a due importanti cantieri finanziati dal PNRR, che segnano un significativo passo avanti nel percorso di riqualificazione e valorizzazione del territorio.

Alle ore 10.00, a Palazzo Zanca, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori di restauro dell’Arco di Cristo Re, uno dei monumenti più significativi della città, incastonato nella storica cinta muraria cinquecentesca.

L’intervento, del valore di 500.000 euro, avrà una durata prevista di sei mesi e contempla operazioni mirate di pulizia, consolidamento e restauro della struttura e del camminamento superiore, con l’obiettivo di restituire alla comunità questo suggestivo scorcio cittadino, preservandone la memoria storica e promuovendone l’attrattività turistica.

A seguire, alle ore 11.30, presso la Fonderia ex Ragno di contrada Scoppo, si svolgerà la cerimonia di consegna dei lavori per la rifunzionalizzazione dell’area. Con un investimento di oltre 2,2 milioni di euro nell’ambito dei Piani Urbani Integrati, il progetto trasformerà l’ex officina industriale in un moderno polo di inclusione sociale, destinato a ospitare servizi integrati per persone fragili, con disabilità o in condizioni di svantaggio.

Entrambi gli eventi, aperti alla stampa, hanno visto la partecipazione del Sindaco Metropolitano Federico Basile e, rispettivamente, dei Direttori Generali del Comune e della Città Metropolitana, Salvo Puccio e Giuseppe Campagna, insieme ai tecnici e ai rappresentanti delle imprese esecutrici. Questi appuntamenti rappresentano l’inizio di un percorso concreto di rinascita per due simboli della città, puntando sulla valorizzazione del patrimonio storico e sulla creazione di servizi sociali all’avanguardia.

