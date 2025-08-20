Messina, Antonio Micali porta la sua stand up al “Teatro dei 3 Mestieri”

Condividi questo articolo?

Arriva al Teatro dei 3 Mestieri di Messina Antonio Micali con lo spettacolo di stand up comedy “Mi chiamo Antonio Micali e voi probabilmente no”, in programma domani, giovedì 21 agosto alle ore 21.30 (con possibilità di apericena a partire dalle 20.30).

Un monologo ironico e tagliente che prende spunto dal viaggio più universale: la vita. Micali guida il pubblico tra esperienze comuni e momenti straordinari che ci uniscono, con uno sguardo disincantato e al tempo stesso profondamente umano. «La vita è un viaggio che hai prenotato con lo stesso tour operator di tutti gli altri – racconta l’autore – e non c’è nulla di più ordinario di ciò che crediamo ci renda straordinari».

L’artista

Pubblicità

Antonio Micali, nato a Messina e cresciuto a Giampilieri, vive a Roma dove lavora come consulente digital per Rai Radio2. Dal 2020 si dedica alla stand up comedy, fondando insieme a Giulia Romanelli il collettivo “Questo non è un microfono”, con cui organizza rassegne a Roma. Nel 2024 debutta in TV nel programma “Broncio” condotto da Edoardo Ferrario e Francesco De Carlo.

Condividi questo articolo?