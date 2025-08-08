MAZARA DEL VALLO, SUCCESSO PER “LA CATTEDRALE SEGRETA”

Condividi questo articolo?

L’iniziativa “La Cattedrale segreta” anche quest’anno si è rivelata un successo di pubblico. Già nelle quattro visite programmate si è registrato il sold out di visitatori al punto tale che la segreteria della Cattedrale ha dovuto bloccare le prenotazioni. E per consentire ad altri visitatori di poter ammirare le bellezze della Cattedrale è stata aggiunta una quinta data, giovedì 28 agosto, sempre con ingressi alle ore 20,30; 21,15; 22; 22,45 e 23,30. Prossimo appuntamento è, intanto, giovedì 21 agosto. A guidare i gruppi per la visita è il docente Danilo Di Maria, insieme ad alcuni volontari della parrocchia e alunni del Liceo “Adria-Ballatore”. Tra i luoghi che si potranno ammirare la cappella dell’Immacolata, la Trasfigurazione del Signore, la cappella del Santissimo, l’Ufficio del parroco e poi si sale sui tetti della Cattedrale, sino ad arrivare al campanile. Sarà richiesto un contributo che è destinato al restauro di un’opera d’arte. Info e iscrizioni: tutti i giovedì mattina presso la segreteria della Cattedrale, dalle ore 10 alle 12; domenica alle ore 12; nelle giornate dedicate alle visite, già a partire dalle 19,45 prenotazioni presso l’atrio della Cattedrale.

LAUDATO SI’, IN PARROCCHIA A TORRETTA GRANITOLA SI COLTIVA L’ORTO

Il tempo d’estate non è solo mare e divertimento ma anche riflessione e preghiera. Lo sanno bene i trenta bambini del catechismo dell’Unità pastorale di Campobello di Mazara che, nei giorni scorsi, hanno partecipato a una giornata dedicata alla “Laudato sì” nella parrocchia “Maria Assunta-Stella del mare” di Torretta Granitola. La mattinata è iniziata con l’incontro col Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e la piantumazione, insieme, di piante di ortaggi nel vicino orto della parrocchia, sulla scia della cultura della cura che suggerisce l’enciclica di Papa Francesco. Due sono le parole che il Vescovo ha consegnato ai bambini: straniero («non usate mai la parola straniero, piuttosto dite, persone che vengono da un paese lontano, perché nessuno è straniero in questa terra») e pace («l’amicizia ci rende fratelli e i fratelli non possono farsi la guerra»). Per i bambini la mattinata trascorsa in parrocchia è stata anche l’occasione di partecipare a giochi d’acqua e all’adorazione eucaristica finale.

FESTINO DI SAN VITO, DOMANI LA PRESENTAZIONE IN CHIESA SAN MICHELE

Si terrà sabato 9 agosto (domani), ore 10, nella chiesa San Michele di Mazara del Vallo la presentazione del Festino di San Vito, che vede coinvolti il Comune e la Diocesi. Alla presentazione prenderà parte, tra gli altri, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. I festeggiamenti inizieranno domenica 17 agosto e termineranno domenica 24 agosto.

