Mascali. Catena Fiorello Galeano incanta il pubblico a Fondachello

Grande successo con la partecipazione straordinaria di pubblico all’evento culturale promosso dall’Assessorato alla Cultura, guidato da Valentina Gullotta. Il giardino della parrocchia Madonna della Pietà di Fondachello di Mascali ha fatto da suggestiva cornice all’incontro con la scrittrice Catena Fiorello Galeano, che ha presentato il suo ultimo libro, “Granita e Baguette. Una notte d’amore a Parigi al sapore di Sicilia”.

L’autrice ha saputo coinvolgere il pubblico in un dialogo affascinante e ricco di emozioni – con la moderazione della giornalista Angela Di Francisca – raccontando storie che mescolano sapientemente tradizione siciliana, ironia e profonde riflessioni sull’animo umano. L’atmosfera intima ha permesso di creare una forte connessione tra la scrittrice e i presenti, che hanno apprezzato la sua capacità di farli sentire parte del racconto. Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore Gullotta per l’ottima riuscita dell’iniziativa, a testimonianza del crescente interesse della comunità verso gli appuntamenti culturali di qualità. L’evento, al quale hanno partecipato anche il vice sindaco Veronica Musumeci, l’assessore Paolo Virzì, il presidente della Fidapa di Giarre-Riposto, Maria Privitera, si è confermato un momento di aggregazione e arricchimento, capace di unire l’amore per la lettura alla bellezza del territorio.

“La presenza di un’autrice del calibro di Catena Fiorello Galeano – ha detto l’assessore alla Cultura, Valentina Gullotta – ha offerto un momento di autentica emozione e riflessione. L’entusiasmo dimostrato dal folto e qualificato pubblico conferma il crescente interesse per eventi di questo tipo, e ci spinge a continuare a investire nella cultura come strumento di crescita e aggregazione per la nostra cittadinanza.”

