Marco Masini il 16 e 17 agosto a Noto e Finale di Pollina

di Michele Creazzola

35 anni di carriera, di musica, canzoni, storie ed emozioni che hanno segnato la musica italiana a 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” con “Ci vorrebbe il mare” e “Disperato” e a 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine” con “Bella Stronza”.

Il cantautore toscano torna a lambire la terra di Sicilia dove è fortemente atteso dai fan e da chi lo ha conosciuto di recente.

Impresa ardua resistere per trentacinque anni mantenendo fede alla propria linea musicale ma che accade ai grandi autori o musicisti.

Masini incarna questo connubio che, finalmente gli viene riconosciuto.

Ad accorgersi delle sue doti fu, da subito, la sua collega Mia Martini che, pubblicamente, manifestò la sua stima per lui riconoscendogli il lustro che meritava.

Fu acuta la grande Mimì nell’intravvedere in Masini le doti che oggi lo collocano tra i migliori artisti della nostra epoca.

Lo vedremo più volte in Sicilia.

Dalle famose voci di corridoio, la scaletta dei brani previsti durante il concerto, dovrebbe accontentare tutti. Ai successi della sua carriera si aggiungeranno mi brani da album più significativi del suo repertorio che rendono il programma dell’ esecuzione molto interessante e coinvolgente fino al pogo.

La Sicilia è un’isola regina per gli eventi musicali e per lo spettacolo in generale. Durante l’estate, i suoi luoghi più caratteristici si trasformano in vere e proprie sale da concerti all’aperto.

L’invito rivolto ai siciliani ed ai vacanzieri è di recarsi agli eventi dal vivo per godere di belle emozioni.

Il tour di Marco Masini è proposto dalla Punto e a capo concerto di Nuccio La Ferita che ne cura l’organizzazione artistica.

MARCO MASINI – TOUR IN SICILIA CON “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”

ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI PER LE PROSSIME DATE ESTIVE

16 AGOSTO – TEATRO PARCO URBANO – FINALE DI POLLINA (PA)

17 AGOSTO – SCALINATA DELLA CATTEDRALE – NOTO (SR)

27 NOVEMBRE– TEATRO METROPOLITAN – CATANIA

29 NOVEMBRE – PALA FORUM – AGRIGENTO

30 NOVEMBRE – TEATRO POLITEAMA GARIBALDI – PALERMO SOLD OUT

Marco Masini, la scaletta del tour estivo 2025

1. Allora ciao

2. Leggero

3. Spostato di un secondo

4. Il confronto

5. Io ti volevo

6. Che giorno è

7. Fuori di qui

8. Cenerentola innamorata

9. Caro babbo

10. Due fidanzati degli anni ’30 / Frankenstein / Dal buio / Cuccioli

11. Disperato

12. Il niente

13. Ti vorrei

14. Le ragazze serie

15. La libertà / Perchè lo fai / Malinconoia / Il giardino delle api

16. Principessa

17. L’uomo volante

18. T’innamorerai

19. Bella stronza

20. Vaffanculo

21. Ci vorrebbe il mare

