Maltempo, oggi 26 agosto allerta meteo gialla per temporali: le regioni a rischio

Condividi questo articolo?

Si tratta del Molise, la Basilicata e l’Abruzzo in particolare per la zona del Bacino Alto del Sangro

Nuova allerta meteo gialla oggi, martedì 26 agosto, su tre regioni del Centro-Sud dalla Protezione Civile. Sono attesi, infatti, temporali di forte intensità in tre Regioni del Centro-Sud.

Allerta meteo gialla, le Regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso un’allerta di condizioni meteo avverse per oggi in relazione a tre regioni: Molise, Basilicata e Abruzzo in particolare per la zona del Bacino Alto del Sangro.

Pubblicità

Le previsioni meteo

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da tempo in prevalenza stabile con cielo poco nuvoloso quasi ovunque, a eccezione dei soliti temporali di calore sui rilievi interni. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una nuova e intensa fase perturbata da giovedì 28 per l’avvicinamento dell’ex uragano Erin.

Già da mercoledì 27 agosto l’avvicinamento di Erin al continente richiamerà un flusso di aria molto calda e umida proveniente dalle latitudini subtropicali, che investirà in particolare il Centro-Sud e le Isole Maggiori, dove le temperature saliranno fino a toccare anche i 40 gradi. Al Nord, al contrario, si vedrà un cambiamento radicale, con l’inizio di una fase di maltempo intenso nel corso del giorno. Condizioni meteo che peggioreranno ancora da giovedì 28 agosto. Piogge e temporali sul Nord Italia, in particolare in Liguria e Piemonte, che potranno anche portare ad alluvioni lampo.

Condividi questo articolo?