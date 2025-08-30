L’orrore del 7 ottobre, Netanyahu diffonde nuovo filmato inedito

Condividi questo articolo?

L’estratto con le immagini delle atrocità, riprese dalle telecamere di sicurezza nella casa della famiglia di Sabine Taasa, che quel giorno perse il marito e figlio

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno incontrato ieri sera Sabine Taasa, che ha perso il marito Gil e il figlio diciassettenne Or nel massacro del 7 ottobre. Durante l’incontro, riferisce l’ufficio del premier israeliano, Taasa ha aggiornato la signora Netanyahu sulle condizioni dei suoi altri figli, rimasti feriti nell’attacco, e sul percorso di riabilitazione che lei e la sua famiglia stanno affrontando.

Nell’ambito della campagna di diplomazia pubblica israeliana, è stato diffuso all’estero un comunicato congiunto del premier e di Sabine Taasa, accompagnato da un estratto di un video delle atrocità riprese dalle telecamere di sicurezza nella casa della famiglia a Netiv Ha’asara. Netanyahu e sua moglie hanno ringraziato Taasa per aver approvato la pubblicazione delle immagini “per mostrare al mondo che Israele non permetterà a Hamas di ripetere le atrocità del 7 ottobre” e che continuerà a lavorare “per sconfiggerlo e riportare a casa tutti gli ostaggi”.

Il video in bianco e nero delle telecamere a circuito chiuso mostra due dei figli della famiglia Taasa, imbrattati di sangue, che chiedevano aiuto, chiamando la madre e il padre disperati, mentre un terrorista saccheggiava il frigorifero. Uno dei due ragazzini diceva al fratello di aver perso la vista da un occhio.

Su richiesta della famiglia e per proteggere la privacy dei minori feriti, il video non verrà diffuso in Israele.

