La squadra A.S.D. Medici Trinacria Palermo premia Giuseppe Gennuso per il suo impegno nel sociale

La squadra A.S.D. Medici Trinacria Palermo ha conferito un riconoscimento speciale al Presidente Provinciale MCL, Giuseppe Gennuso, per l’impegno e il sostegno offerto attraverso MCL Triscele. A consegnare la maglia è stato il dott. Teodoro Guzzetta. Un gesto che rappresenta anni di collaborazione basati su valori condivisi.

“Vogliamo restituire, anche solo in parte, al dott. Giuseppe Gennuso quello che lui negli anni ha fatto per la nostra squadra, cioè il mettersi a servizio di un progetto che si fonda su obiettivi comuni” afferma il dott. Guzzetta.

La squadra ha partecipato a importanti eventi nazionali quali la Coppa Italia e il Campionato Nazionale a Monopoli rappresentando con onore la categoria, unendo sport, etica e impegno civile. Un impegno continuo, quello dell’A.S.D Medici Trinacria, che mira attraverso il calcio a promuovere uno stile di vita sano.

“Essere medici significa prendersi cura, non è solo l’atto medico in sé. Il nostro dovere è occuparci di prevenzione e sensibilizzazione sin dai primi anni di vita fino all’età adulta” conclude.

Il Presidente Gennuso ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e la necessità di investire sempre di più per il benessere sociale della comunità. “Per me è un onore ricevere questa maglia per il valore simbolico che porta. L’attività di sensibilizzazione che il dott. Guzzetta porta avanti con la squadra è davvero ammirevole” afferma Gennuso.

L’obiettivo di Giuseppe Gennuso, Presidente Provinciale MCL, è da sempre quello di favorire una redistribuzione delle risorse sul territorio, così da promuovere e sostenere i valori che caratterizzano MCL. “Non è facile trovare iniziative dal grande potenziale, ma quella di Medici Trinacria ci è sembrata più che valida e per noi è stato e continuerà ad essere un onore supportare la squadra dal punto di vista materiale e non solo” ha concluso il presidente Gennuso.

