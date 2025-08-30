La Russa: “Etna Forum importante evento socio culturale”

Condividi questo articolo?

“Devo fare i complimenti al Comune di Ragalna, al sindaco, al vicesindaco e alla Giunta, perché quello che mancava nei paesi dell’Etna era un riferimento socio culturale, quale vuole essere l’Etna Forum. Io dico che al momento non dico che è come la manifestazione che si tiene d’estate vicino a Forte dei Marmi ma è un inizio. Al momento è all’inizio. Diventerà molto importante perché in quattro giorni sono venute le persone più importanti qui, su invito del Comune di Ragalna, che in tanti posti molto più famosi”.

A dirlo all’Adnkronos è il Presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di Etna Forum, la manifestazione organizzata dal Comune di Ragalna, nel catanese. In questi giorni sono alternati sul palco, tra gli altri, la ministra Daniela Santanchè, il Governatore Renato Schifani, lo sesso Ignazio La Russa ma anche il fratello, Romano La Russa.

Oggi saliranno sul palco i ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso.

